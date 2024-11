Giuntoli lo strappa alla Roma: colpaccio a zero Juventus che si è inserita nel ritardo giallorosso per il rinnovo. Contatti avviati

Guarda al futuro, la Juventus, almeno secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da TuttoSport. E Giuntoli starebbe annusando un possibile e importante colpo a parametro zero da piazzare alla fine di questa stagione.

Un portiere: non che in questo momento Thiago Motta abbia necessità di un estremo difensore, ma in futuro, visto che parliamo di un estremo difensore giovanissimo ma già nel giro della nazionale under 19 dell’Italia, qualcosa anche tra i pali dovrebbe muoversi. E la Juventus sta pensando ad un giocatore che va in scadenza di contratto e che sarebbe intrigato dalla possibilità di arrivare a Torino l’anno prossimo. Ovviamente andrebbe a fare un percorso importante: inizialmente portiere della Next Gen, la squadra che milita nella Serie C, poi ovviamente in Prima Squadra, alle spalle di Di Gregorio e magari con una titolarità da guadagnare nel corso degli anni.

Giuntoli lo strappa alla Roma: arriva Marin

La Juventus, quindi, starebbe pensando al portiere della Primavera della Roma Marin: 18 anni, doppio passaporto brasiliano e italiano, ovvio, e già qualche presenza tra i convocati della Prima Squadra giallorossa. Ieri sera, ad esempio, era in panchina a Napoli. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e Giuntoli vorrebbe inserirsi in quello che, secondo il giornale, è stato un ritardo dei giallorossi per iniziare a programmare il futuro: di un rinnovo si è parlato solamente all’inizio del mese di ottobre, quindi a meno di un anno dalla chiusura dell’accordo.

Il giocatore, inoltre, sarebbe anche intrigato dalla possibilità di arrivare a Torino per disputare un campionato importante come quello della terza serie e iniziare a prendere confidenza, da titolare, con i grandi. Vedremo, ovviamente, se quelle che al momento sono solamente delle intenzioni si trasformeranno in qualcosa di molto più importante per la Juventus e per il giovane calciatore. In ogni caso, la Juventus, c’è. E guarda al futuro.