L’ex Juve risolve il problema di Motta, glielo regala: affarone low cost

Un ex Juventus risolve il problema difensivo di Thiago Motta: in arrivo il colpo, Giuntoli lo prende

Uno 0-0 anonimo, senza avuti né chance che potessero indurre anche ad una gara in grado di poter essere vinta. D’altronde i bianconeri a San Siro si sono presentati in grande emergenza e l’obiettivo era certamente limitare i danni. Un punto non ha certo smosso la classifica, ha però fatto perdere terreno da Inter ed Atalanta ieri vittoriose.

Ai bianconeri è mancato sicuramente l’attaccante: con Vlahovic finito ko contro la Serbia e Milik lungodegente, Motta ha dovuto fare di necessità virtù ma puntando sul falso nueve ha tolto peso all’attacco bianconero che infatti è risultato spuntato e senza possibilità di graffiare.

Ha invece tenuto botta la difesa bianconer, ridotta ai minimi termini dall’infortunio di Cabal che si è aggiunto a quello di Bremer. Prova solida di Kalulu davanti ai suoi ex compagni con Di Gregorio che ha chiuso la sfida con un altro clean sheet confermando come quella bianconera sia la miglior difesa del torneo e che i sei gol incassati in due gare sono soltanto un lontano ricordo.

Juve, ecco il colpo per la difesa: arriva in prestito

In casa Juve, però, la difesa è un punto da risolvere quanto prima. Gli uomini a disposizione di Thiago Motta non sono sufficienti per far fronte a tutti gli impegni della squadra: tre gare in una settimana iniziano a diventare pesanti con le rotazioni al minimo ed a gennaio arriva anche la Supercoppa italiana, un appuntamrnto a cui i bianconeri puntano con decisione.

Ecco perché sul mercato arriverà quasi sicuramente un difensore, eventualità ammessa anche dallo stesso Giuntoli a più riprese. D’altronde al momento sono solo sei i difensori a disposizione (compreso il giovane Rouhi) per quatto posti totali. E proprio un ex Juve potrebbe aiutare a risolvere il problema, almeno per la seconda parte di campionato.

Com’è noto, i bianconeri hanno un budget limitato da poter investire sul mercato e di certo non possono lanciarsi in operazioni onerose. Da qui la possibilità di prendere esubieri di altri club. In questo scenario entra in gioco il Chelsea guidato da Enzo Maresca, ex centrocampista bianconero.

In rosa c’è Ben Chilwell che al momento non sta trovando spazio con il club londinese. L’obiettivo è imbastire una trattativa con la formula del prestito gratuito inserendo nella trattativa al massimo un diritto di riscatto, senza alcun obbligo. Classe ’96, Chilwell è un terzino sinistro ed andrebbe di fatto a sostituire Cabal, fuori per tutta la stagione.