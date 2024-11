Lo stanno vendendo davvero a gennaio: 35 milioni, Giuntoli firma

Affare (quasi) fatto: il club è pronto a mettere sul piatto qualcosa come 35 milioni di euro. Occasione ghiotta per la Juventus.

Altro clean sheet portato a casa per la Juventus che ha dimostrato ancora una volta di aver fatto della difesa la propria arma in più. Nonostante l’assenza di Bremer peserà per il resto della stagione, il club di Thiago Motta ha dimostrato di poter trovare un equilibrio anche senza il suo miglior centrale. Questo non impedirà però al direttore Cristiano Giuntoli di tornare a lavorare nel calciomercato.

D’altronde lo sanno ormai tutti, l’obiettivo è stato dichiarato e a gennaio si tornerà al lavoro per l’acquisto di un difensore in più se non addirittura due. Ciononostante, la sfida di San Siro contro il Milan ha evidenziato, qualora ce ne fosse stato ulteriore bisogno, che in rosa manca un centravanti che possa dare il cambio a Dusan Vlahovic. In questo momento il bomber serbo è assente per infortunio e nessuno sembra poter fare le sue veci.

L’ideale sarebbe quella di affondare un doppio ma anche triplo colpo, se possibile, e rinforzare l’attacco oltre alla difesa. Per farlo la società è disposta anche a vendere cartellini pesanti, soprattutto se l’interesse da parte delle big d’Europa dovesse finalmente farsi concreto.

Calciomercato Juventus, trasferimento deciso: vale 35 milioni

In passato diverse società lo hanno cercato ma di manovre reali per l’acquisto ce ne sono state poche. Ora, però, la stampa internazionale ha iniziato ha parlato di una possibile offerta da parte del Paris Saint Germain. Da quel che emerge, i parigini vorrebbero acquistate Nicolo Fagioli dalla Juventus: il prezzo del centrocampista si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

Niente contropartite, solo cash da parte dei francesi che hanno spesso comprato bene quando hanno deciso di farlo in Italia, soprattutto a centrocampo. Per questo il nome nuovo nel mirino degli sceicchi è quello del regista tornato non solo a giocare per la Juve ma anche a far parte della Nazionale. Insomma, per il PSG sarebbe una specie di Marco Verratti bis.

Difficile però credere che Fagioli andrà via a gennaio, anche se un tentativo verrà fatto, ma a giugno qualcosa potrebbe muoversi. Quindi al momento la Vecchia Signora non può fare troppo affidamento sui quei 35 milioni ma potrebbe optare per qualche prestito in entrata con la promessa di impegnarsi a pagare a fine stagione o nei prossimi anni. Fagioli non è un titolare e fare cassa potrebbe essere una soluzione congeniale per tutti.