Thiago Motta lo vuole a tutti i costi: il 2 gennaio a Torino

Thiago Motta ha deciso: lo vuole a tutti i costi alla Juve! Il 2 gennaio può arrivare a Torino, si lavora al nuovo colpo per i bianconeri

Ci sono giocatori che entrano nelle grazie di un tecnico e per tutta la carriera quel nome sarà legato a quell’allenatore. Thiago Motta ha dimostrato di avere vari pupilli sin da quando ha iniziato ad allenare e ora vuole portarne uno con sé alla Juve. D’altronde i bianconeri hanno bisogno come il pane di nuovi innesti, a gennaio si interverrà sul mercato in maniera pesante soprattutto in due ruoli lasciati scoperti.

La difesa, dove ci sono stati gli sfortunati KO di Bremer e Cabal che porteranno la dirigenza a dover prendere almeno un centrale di livello. Meno sfortuna, invece, ma ugualmente c’è urgenza di intervenire, in attacco. Lì davanti, infatti, attualmente non c’è più nessuno con l’ex tecnico del Bologna costretto a schierare giocatori adattati come McKennie o Weah. Valutazione sbagliata in sede di mercato da parte dei dirigenti bianconeri, un errore affidarsi solo a Vlahovic e Milik con il polacco già ai box, conoscendo tra l’altro il suo storico.

Thiago Motta ha deciso, lo vuole alla Juve! Arriva il 2 gennaio? Le ultime

Era una situazione facile da prevedere che al minimo acciacco fisico del serbo sarebbero stati dolori. Si dovrà andare sul mercato e Giuntoli sta già iniziando a lavorare da adesso per regalare i colpi appena si potranno ufficializzare le trattative, ovvero dal 2 gennaio. Thiago Motta spinge per avere di nuovo con sé il suo pupillo che non sta facendo bene con la nuova maglia.

Joshua Zirkzee al Manchester United non ha fin qui convinto. Non per colpa sua. L’olandese, infatti, è finito in una squadra che è una lontana parente del club che dominava il mondo fino qualche decennio fa. Oggi i “Red Devils” annaspano nella zona medio-bassa della classifica di Premier League e hanno già cambiato allenatore. L’ex Bologna sta valutando di cambiare aria a partire da gennaio.

Ricongiungersi al tecnico che l’ha fatto esplodere sarebbe per lui come toccare il cielo con un dito. Probabile che, dopo essersi sentiti e aver saputo dell’interesse, sia lo stesso classe 2001 a spingere con la dirigenza dello United per andare via. Le due società potrebbero mettere su un prestito, con l’attaccante che arriverebbe per soli sei mesi a Torino. Prestito secco e poi si vedrà. Di sicuro la Juve non può permettersi di spendere cifre esose.

Resta da capire, in caso di arrivo, come Zirkzee possa convivere con Vlahovic. Probabile una staffetta continua tra i due con Milik ceduto. Nella speranza che due prime punte di questo livello non finiscano per pestarsi i piedi uno con l’altro.