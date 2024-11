Il Bologna lo ha chiesto in prestito: la Juve pronta a dire sì

La Juventus pronta a lasciar partire in prestito il giocatore per liberarsi del suo ingaggio: lo ha chiesto in prestito il Bologna

La sessione di mercato invernale è sempre più vicina e la priorità della Juventus sarà quella di rafforzare il reparto difensivo dove Thiago Motta sta avendo parecchi problemi, complici gli infortuni che stanno falcidiando la rosa bianconera.

Oltre che in difesa, dove ormai viene accostato un giocatore al giorno, la Vecchia Signora dovrà intervenire anche sul reparto offensivo dove fin qui ha giocato solo Vlahovic, mentre con il Milan Thiago Motta ha giocato senza punte di ruolo visto che anche il serbo era out per un piccolo problema fisico. Gli infortuni stanno condizionando in maniera forte le scelte del tecnico bianconero che ora si aspetta rinforzi di spessore in vista di un tour de force che vedrà la sua squadra protagonista da qui a marzo.

Nonostante la rosa sia corta, non sono comunque da escludere alcune cessioni, soprattutto di quei giocatori che non stanno trovando spazio o che sono considerati esuberi. Tra questi vi è Arthur che è rimasto l’unico giocatore a non essere rimasto vittima del tornado Giuntoli che in estate ha fatto piazza pulita, riuscendo a mandare via tutti quei calciatori che Thiago Motta e la Juventus stessa hanno ritenuto fuori dal progetto.

Per il centrocampista brasiliano, che lo scorso anno ha giocato in prestito alla Fiorentina, sono mancate offerte in estate, ma a gennaio le cose potrebbero cambiare visto che un club si sarebbe già fatto avanti, vale a dire il Bologna.

Juventus, Arthur in prestito al Bologna: bianconeri pronti a dire si

A gennaio, la Juventus proverà a liberarsi ancora una volta di Arthur dopo non esserci riuscita in estate. I bianconeri hanno messo il centrocampista brasiliano fuori dal progetto ed anche il suo agente Federico Pastorella ha confermato qualche mese fa come si stia cercando di trovare una soluzione per il proprio assistito. Soluzione che potrebbe portare il nome del Bologna di Vincenzo Italiano che ha già allenato Arthur lo scorso anno quando era il tecnico della Fiorentina.

L’attuale allenatore dei rossoblu conosce i pregi ed i difetti del centrocampista e proprio per questo motivo avrebbe chiesto alla dirigenza nel fare uno sforzo nel portarlo al Dall’Ara. La Juventus vorrebbe liberarsi di Arthur a titolo definitivo considerato che ha ancora un contratto con scadenza a giugno 2026 e preferirebbe ricavarci qualcosa, ma il suo ingaggio pesa a bilancio e sarebbe disposta a cedere in prestito il giocatore.

Il Bologna non può permettersi un esborso economico troppo importante tra costo del cartellino ed ingaggio del giocatore e l’opzione di un prestito secco è la migliore per poter concludere positivamente la trattativa. Arthur vuole continuare ad essere protagonista in Europa ed in Italia, non a caso ha chiuso ad un ritorno in patria ed il Bologna potrebbe consentigli di rimettersi in gioco nel nostro campionato ed attirare sguardi dall’estero per poter lasciare poi la Juventus in maniera definitiva in estate.