Scoppia la festa in casa Juve: pazzesco Bremer

Buone notizie per la Juventus che da tempo è alle prese con l’infortunio di Bremer: per il difensore è in arrivo una svolta clamorosa.

L’infortunio di Gleison Bremer ha rappresentato una delle tegole più pesanti in questa stagione bianconera, basti pensare che prima dello stop forzato la Juventus non aveva ancora mai preso goal in campionato. Poi, quando il brasiliano si è rotto il ginocchio le cose hanno cominciato a prendere una piega ben diversa.

D’altronde il classe 1997 è uno dei difensori più forti del campionato e i numeri lo confermano. Per la Juve, tuttavia, la cosa migliore rimane guardare avanti anche perché l’ex Torino non rientrerà di certo a breve. La situazione in casa bianconera continua ad essere delicata anche se in queste ultime ore è arrivato il colpo di scena che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Gennaio sta per bussare alle porte dei club di Serie A e con sé porterà anche la riapertura del calciomercato. La finestra invernale rischia perciò di essere più che mai decisiva per le sorti del campionato e la Juve ha una sua strategia che intende seguire ancora nonostante quello che è successo di recente può rappresentare una svolta per il club di mister Thiago Motta.

Infortunio Bremer, cambiano i tempi di recupero: la Juventus ci spera

Bremer il 2 ottobre scorso ha fatto la sua ultima apparizione. Poi, proprio nella gara di Champions League contro il Lipsia, si è rotto il legamento crociato del ginocchio e questo lo sta costringendo a pensare esclusivamente alla riabilitazione e al recupero. Niente campo per il brasiliano che sembrerebbe però poter rientrare prima del previsto: lo stop potrebbe infatti essere più breve di quello che si pensa.

O almeno questo è ciò che sperano la Juventus e i suoi tifosi che sarebbero davvero felici di riabbracciare il loro difensore più significativo. A dare speranza al club è stato Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta che ha vissuto una situazione analoga e che rientrato proprio durante la sfida con il Parma dell’ultimo turno. Per il giovane difensore della Dea, nonché della Nazionale, si è trattato di una specie di recupero lampo e questa è certamente una buona notizia.

Per il calciatore, per il calcio italiano e come detto anche per la Vecchia Signora che sa che dovrà comunque fare a meno del ventisettenne per diverso tempo ancora. La speranza, tuttavia, rimane quella di poterlo vedere di nuovo in campo prima del termine della stagione. Poter utilizzare Bremer nel rush conclusivo sarebbe sicuramente molto importante.