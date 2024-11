Accordo verbale con la Juventus: Giuntoli chiude per il difensore

La Juventus si prepara a vivere un mercato invernale da protagonista. Giuntoli ha trovato l’accordo decisivo: la firma si avvicina.

Sarà un gennaio ricco di colpi per la Juventus, pronta ad intervenire sul mercato al fine di potenziare la rosa ed ampliare le opzioni di scelta (al momento ridotte all’osso) del tecnico Thiago Motta. La priorità, in tal senso, consisterà nel portare a Torino due difensori di comprovato livello capaci di raccogliere il testimone lasciato da Gleison Bremer e Juan Cabal. Il sostituto dell’ex Verona non è stato ancora trovato. Concluso, invece, il casting per individuare l’erede del brasiliano.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino Milan Skriniar, ai margini nel Paris Saint Germain e desideroso di lasciare quanto prima la città della Tour Eiffel. Lo slovacco, in questa prima parte della stagione, ha giocato appena 5 partite di campionato (mai in Champions League) per un totale di 381 minuti. Un bottino negativo che, unito allo scarso feeling con l’allenatore Luis Enrique, ha spinto il 29enne a prendere in considerazione l’idea di cambiare aria ad inizio anno.

Torino, in tal senso, rappresenta una meta quanto mai gradita. Le parti hanno avuto modo di interloquire in questi giorni trovando, come riportato dal portale ‘Footmercato.net’, l’accordo decisivo: il classe 1995 si è infatti detto disponibile a trasferirsi alla corte di Motta. Ora, al manager, non resta altro da fare che raggiungere l’intesa con il PSG. Due, in tal senso, le strategie attuabili. La Vecchia Signora vorrebbe prenderlo in prestito aggiungendo magari il diritto di riscatto. Opzione, questa, poco apprezzata dai transalpini.

Mercato Juventus, arriva il difensore: trovato l’accordo decisivo

L’alternativa consisterà nel mettere in piedi uno scambio ed offrire alla società francese Nicolò Fagioli, scivolato indietro nelle gerarchie di Motta. Il centrocampista, dopo l’exploit contro il Lipsia lo scorso 2 ottobre, è andato incontro a diverse prestazioni negative che gli hanno fatto perdere lo status di intoccabile. Da qui l’idea di inserirlo nell’operazione, in modo tale da agevolare l’acquisto di Skriniar ritenuto il rinforzo ideale da acquistare per colmare il vuoto lasciato da Bremer.

E non finisce qua, perché Giuntoli si è iscritto anche alla corsa relativa a Patrick Dorgu, ormai diventato uno dei principali trascinatori del Lecce ed autore della rete che ha consentito ai giallorossi di battere lunedì il Venezia. L’affare si preannuncia complesso ma la Juventus un tentativo concreto lo farà di certo. Il tutto, in attesa di conoscere il futuro di Dusan Vlahovic: in assenza di un rinnovo, il club procederà ad avviare le pratiche del divorzio. Work in progress in casa bianconero: le giornate di Giuntoli iniziano ad essere piuttosto intense.