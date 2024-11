Formazioni ufficiali Aston Villa-Juventus, Motta sorprende ancora: ecco chi giocherà in attacco

Formazioni ufficiali Aston Villa-Juventus, ecco le scelte di Thiago Motta per il match di questa sera in Champions League. Partita fondamentale

Quella di stasera a Birmingham sul campo del Tottenham è una partita fondamentale per la Juventus di Thiago Motta. Che nella massima competizione Europea ha conquistato un solo punto nelle ultime due uscite e poi, alla prossima, ospiterà il Manchester City.

Un doppio confronto inglese che può dire tanto sul futuro di questa squadra e non solo. Ma che può dire tanto anche su quello che è il carattere di una Juventus che si presenta, come sta succedendo da moltissimo tempo, in piena emergenza. La lista degli indisponibili è clamorosa e così, come abbiamo visto a San Siro contro il Milan, anche nella notte europea Thiago Motta è costretto a giocare senza attaccanti di ruolo. Ed è un problema enorme perché sappiamo benissimo quando dà una punta lì davanti, che viene incontro e che cerca di far salire la squadra. Caratteristiche che dentro la rosa hanno solamente Vlahovic e Milik. E nessuno dei due è disponibile questa sera.

Formazioni ufficiali Aston Villa-Juventus, le scelte di Motta

Non è che il tecnico della Juventus avesse chissà quale margine di scelta. Quelli sono gli uomini a disposizione e quelli andranno in campo per cercare di portare a casa un risultato positivo che si potrebbe rivelare davvero fondamentale per il proseguo del cammino nella massima competizione europea. E andiamo a vedere, quindi, quali saranno gli undici uomini che scenderanno in campo dal primo minuto.

Davanti a Di Gregorio ovviamente difesa a quattro con Savona e Cambiaso sulle corsie e Gatti e Kalulu in mezzo. Locatelli e Thuram comporranno la cerniera centrale del centrocampo. A destra Conceicao, a sinistra Yildiz, alle spalle di Weah che sarà il riferimento offensivo giocherà Koopmeiners. Sì, le scelte erano state fatte tutte alla vigilia. Speriamo di vedere una bella Juventus.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta.