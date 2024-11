Juventus, urla di dolore e ginocchio KO: ennesima tegola

Ultim’ora Juventus, altro infortunio e ginocchio ko. Ecco cosa è successo durante il match della Next Gen che si sta giocando a Biella

Un altro infortunio si abbatte sulla Juventus. Un altro infortunio di un difensore. E no, questa volta, fortunatamente, non si tratta della squadra di Thiago Motta che questa sera sarà impegnata sul campo dell’Aston Villa, ma parliamo della formazione Next Gen di Brambilla che gioca nel campionato di Serie C.

Proprio questo pomeriggio i bianconeri sono impegnati in casa contro la Turris, un match che si sta giocando a Biella. Ma al minuto 25, un difensore bianconero è stato costretto a lasciare il campo: Pedro Felipe controlla la sfera, tenta di rinviare, ma nel momento in cui poi tocca con il piede a terra cade e si tocca il ginocchio destro. L’infortunio pare abbastanza grave.

Ovviamente e purtroppo Brambilla è stato costretto al cambio e ha mandato in campo Citi. Rimane da capire qual è la reale entità del problema del brasiliano che ha lasciato il terreno di gioco molto dolorante. Una situazione che, come al solito, vede protagonista la Juventus, ormai abituata a infortuni di ogni tipo e praticamente in ogni partita. Ma prima o poi questo momento nerissimo, con la sfortuna che ha deciso di voltare la spalle, passerà.