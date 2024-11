Voti Aston Villa-Juventus: Conceicao da prezzo del biglietto, Koop chi l’ha visto?

Voti Aston Villa-Juventus, si è da poco conclusa la partita di Champions League. Ecco il nostro parere sulla prestazione dei bianconeri.

Forse più di questo la Juventus non avrebbe potuto fare. Zero a zero contro l’Aston Villa col brivido finale, freddissimo, che ha attraversato la schiena di tutti i tifosi bianconeri. Il fallo su Di Gregorio di Diego Carlos c’è, ed è giusta la chiamata di Gil Manzano che annulla la rete. Menomale. La classifica si sarebbe ulteriormente complicata visto che adesso, dopo questo ennesimo pari e con il Manchester City all’orizzonte, sperare di finire tra le prime otto appare utopico. Gli spareggi sono quasi assicurati.

Detto questo, altro zero a zero, il secondo di fila dopo quello di San Siro. Senza attaccanti non si segna, si sa. Anche se la Juve nella seconda parte di gara ci è andata vicinissima.

Voti Aston Villa-Juventus, bocciato Koopmeiners

Primo tempo assai equilibrato: Di Gregorio pronto sulla botta di Watkins, poi il sinistro di Conceicao. Una prima parte di gara che si chiude con la traversa colpita da Digne direttamente su calcio di punizione. Un sospiro di sollievo.

Nella ripresa i bianconeri sembrano entrare in campo con un piglio diverso. Ci credono di più. Locatelli in mezzo al campo detta legge sia in fase d’impostazione che quando deve difendere (miracoloso un suo salvataggio sulla linea) e il portoghese lì davanti è sempre una spina nel fianco. Poi, oggettivamente, non capiamo come Martinez abbia potuto prendere quel pallone destinato in porto proprio sul colpo di testa di Francisco, tutto solo sul secondo palo, che aveva colpito a colpo sicuro da pochi passi. Forse l’ex Porto avrebbe potuto fare meglio, ma la parata dell’estremo difensore dell’Aston Villa è stata davvero straordinaria.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6,5; Savona 6,5 (66′ Danilo 6), Gatti 6,5, Kalulu 6,5, Cambiaso 6; Locatelli 7, Thuram 6,5 (86′ Fagioli sv); Conceicao 7, Koopmeiners 5, Yildiz 5,5 (82′ Mbangula sv); Weah 6.