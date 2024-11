Dalla Juventus all’Inter: sì alla cessione da 30 milioni

Dalla Juventus all’Inter ma non solo: arriva l’ok alla cessione di 30 milioni di euro. Ecco la decisione del club

Ieri è arrivato per la Juventus un buon pari sul campo dell’Aston Villa. L’ennesimo zero a zero della stagione con il brivido finale. Ma visto come si è presentata la squadra di Motta a Birmingham, allora possiamo dire che è un punto guadagnato.

Questo ovviamente non cambia nulla rispetto a quelle che saranno le scelte che Giuntoli dovrà fare sul mercato di gennaio. Al tecnico serve almeno un difensore centrale visti che ne ha persi due nel corso di questi mesi. La Juve, quel difensore, lo vorrebbe prendere in prestito, aspettando il rientro sia di Bremer che di Cabal, ma sappiamo bene che è difficile riuscire a strappare qualcuno per soli sei mesi e senza la certezza, poi, che l’anno prossimo possa rimanere dentro la Continassa.

Dalla Juventus all’Inter, occhi su Christensen

E dalla Spagna, secondo quanto riportato da El Nacional, si parla di sì del Barcellona alla possibile cessione di Christensen nel prossimo mese di gennaio. Flick, che lo ha utilizzato poco, non si opporrebbe al suo addio e i catalani hanno fissato il prezzo del cartellino in 30 milioni di euro.

“Non dovrebbe essere un problema trovare una squadra disposta a scommettere su Christensen, che è già stato inserito nel radar di entità potenti come Paris Saint-Germain, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Inter, Bayern Monaco o Juventus, che si sono interessati alla sua versatilità e abilità, e possono portarlo fuori dal Barça” si legge testualmente sul sito citato prima. Insomma, una Juventus in corsa che forse, viste quelle che sono le qualità del giocatore, un investimento importante lo potrebbe fare. Certo, forse 30 milioni appaiono esagerati non tanto per quello che l’ex Chelsea potrebbe dare, ma soprattutto per un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 per il quale ancora oggi non sono stati avviati i contatti per un rinnovo. Ma la Juve non può attendere, è evidente. E chissà non sia pronta a fare un’offerta.