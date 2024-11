Non lo vogliono più vedere alla Juve: top player venduto a gennaio

Un addio clamoroso, già nel mese di gennaio: spunta la rivelazione sulla Juventus di Thiago Motta, il big è in uscita

In casa bianconera, al di là della resa in campo e degli obiettivi stagionali della squadra di Thiago Motta, si pensa già al calciomercato. Una sessione, quella di gennaio, che rischia di presentare una clamorosa novità. Ed in tal senso la rivelazione arrivata poche ore fa ha spiazzato i tifosi.

Ma andiamo con ordine perché, inevitabilmente, tra le priorità di Giuntoli vi sarà certamente quella di acquistare un nuovo centrale difensivo. Si è parlato a lungo di Jacub Kiwior, che piace tantissimo all’Inter, destinato a lasciare l’Arsenal a stagione in corso per tornare a giocare con maggiore continuità. Magari, anche in prestito: da Londra negli ultimi tempi sarebbe arrivata una tiepida apertura. Ma il polacco non è l’unico nome sulla lista del dt bianconero che dovrà, il prima possibile, rimpiazzare l’infortunato Bremer.

Un ko che pesa già tantissimo sulla retroguardia di Thiago Motta, che attende con ansia novità in entrata. C’è un’altra situazione, però, che in uscita potrebbe lasciare di stucco il popolo bianconero. Perché un big, da anni protagonista con la maglia della Juventus, a sorpresa nel 2025 potrebbe fare le valigie e salutare Torino. E non è affatto da escludere, stando alla rivelazione arrivata da poco, che tutto possa concretizzarsi già a gennaio.

Juve, via a gennaio: rivelazione choc

L’attore e speaker radiofonico Edoardo Mecca ha rivelato, su ‘X’, quella che potrebbe essere una clamorosa uscita in casa Juventus. Si parla di Dusan Vlahovic e della possibilità che il bomber serbi lasci i bianconeri, per una grandissima squadra. Magari già ad inizio 2025.

Mecca ha rivelato, senza troppi giri di parole, come su Vlahovic sia forte l’interesse del PSG. Il club di Al-Khelaifi, da tempo sulle tracce di un grande attaccante che possa colmare il vuoto lasciato da Mbappè finito la scorsa estate al Real Madrid, potrebbe decidere di investire sul 9 della Juventus che a Torino sembra ormai aver finito i suoi giorni. Il rendimento altalenante, spesso e volentieri rallentato dagli infortuni: una serie di fattori che potrebbero portare la dirigenza bianconera a valutare seriamente la cessione di Vlahovic. Anche perché i discorsi legati al rinnovo del bomber serbo non sono in alto mare ma quasi. Il prolungamento oltre il 30 giugno 2026 è tutt’altro che scontato.

Secondo Mecca quella con il PSG sarebbe una “trattativa che potrebbe prendere forma per giugno anche se tutto è sempre possibile“. E proprio quest’ultima frase, rivelata dallo speaker di ‘105’, aprirebbbe alla possibilità che Vlahovic possa effettivamente lasciare Torino nelle prime settimane del 2025. Un’opportunità, comunque, di difficilissima realizzazione. La dirigenza bianconera dovrebbe ricercare e chiudere per un degno erede: le tempistiche, a gennaio, sono eccessivamente stringenti.

Ecco perchè per quanto possibile rimane improbabile una separazione a stagione in corso. Ma da giugno, verosimilmente con le idee chiare sul rinnovo del contratto, il divorzio diventerebbe un’opzione decisamente plausibile. Ad un anno dalla scadenza, senza prolungamento, sarebbe inevitabile. La Juve punterebbe ad alleggerire il monte ingaggi visto che Vlahovic guadagna 12 milioni di euro a stagione.