Saluta la Juventus e vola al Napoli: affare a doppia cifra

Saluta la Juventus e vola al Napoli. Il prossimo mercato di gennaio vedrà la società bianconera protagonista. E non soltanto per gli acquisti.

“Quando non si può vincere non bisogna perdere“, testo e musica di Federico Gatti al termine della quinta sfida di Champions League della Juventus al Villa Park di Birmingham contro l’Aston Villa.

Nelle parole del difensore bianconero c’è impressa la fotografia del momento della Juventus comprensivo delle difficoltà dovute ad una rosa falcidiata dagli infortuni unite al desiderio di superarle al più presto. Tutti insieme, o perlomeno i pochi rimasti in piedi. Anche contro l‘Aston Villa non sono mancati i brividi. Non parliamo, però, della rete annullata allo scadere agli inglesi, bensì dell’ennesimo infortunio, apparentemente lieve, occorso a Nicolò Savona. Il volto di Thiago Motta, al rientro in campo delle due formazioni dopo l’intervallo, ha mostrato la preoccupazione di un tecnico consapevole di avere poche frecce al suo arco che, utilizzate a getto continuo per mancanza di alternative, appaiono sempre più spuntate.

E gennaio si avvicina…

Saluta la Juventus e vola al Napoli di Conte

Vista la situazione attuale della Juventus la finestra di mercato invernale dovrebbe replicare, per quantità di operazioni da effettuare, e di denaro da investire, la sessione estiva.

Ovviamente ciò è impossibile. Le urgenze sembrano aumentare sempre di più e ad alcune, più di altre, occorre porre immediato rimedio. Vi saranno nuove entrate ed inevitabili uscite. Marco Conterio lancia un’indiscrezione che tocca il mercato in uscita della Juventus. Un addio a gennaio di Nicolò Fagioli non è da escludere. La valutazione della Juventus del giovane centrocampista di Piacenza è pari a 30 milioni di euro. Sul classe 2001 bianconero si sono posate le attenzioni del Napoli dei due ex bianconeri Antonio Conte e Giovanni Manna. Difficile, però, che la Juventus apra alla cessione ad una diretta concorrente. Più praticabile l’ipotesi estera. Dall’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi al PSG fino all’ipotesi targata Premier League, sembrano non mancare le opportunità per Nicolò Fagioli.

A gennaio si prospetta quindi un altro giovane ‘sacrificio’ bianconero. Come avvenuto durante la sessione estiva ritorna di attualità la domanda: è questa la strada giusta?