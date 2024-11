Calciomercato Juventus, 20 milioni in Serie A: Giuntoli steso con una mossa

20 milioni e arriva in Serie A. Giuntoli steso con una mossa. Ecco cosa succederà nell’operazione: tutti i dettagli del caso.

La Juventus si prepara alla prossima finestra di mercato invernale con diverse questioni da risolvere, sia in difesa che in attacco. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, come possibile rinforzo per gennaio.

La situazione in casa Juventus è tutt’altro che semplice. Gli infortuni di Gleison Bremer e Cabal, entrambi fuori per il resto della stagione, hanno messo in ginocchio il reparto difensivo. Anche l’attacco non è esente da problemi: Arek Milik è ancora ai box, mentre Dusan Vlahovic alterna prestazioni brillanti a periodi di difficoltà. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è chiamato a intervenire su più fronti per garantire solidità alla rosa e rilanciare le ambizioni stagionali.

La Juve sceglie il nuovo attacco: arrivano Raspadori e Zirkzee

Tra le opzioni sul tavolo c’è Giacomo Raspadori, il cui nome figura tra i desiderata di Thiago Motta. Il talento del Napoli ha visto il suo minutaggio ridursi in questa stagione, complice il mancato impegno in competizioni europee da parte dei partenopei. Il club azzurro, tuttavia, non intende concederlo in prestito e ha fissato il prezzo del cartellino a circa 20 milioni di euro.

La Juventus è interessata al profilo di Raspadori per la sua versatilità e capacità di giocare sia come seconda punta che come trequartista. Tuttavia, convincere il Napoli a cedere un giocatore a una diretta concorrente per i vertici della Serie A rappresenta una sfida complicata. Aurelio De Laurentiis difficilmente avallerà un’operazione che potrebbe rafforzare una rivale, soprattutto in un momento in cui il Napoli punta a consolidarsi tra le prime posizioni della classifica.

Oltre a Raspadori, TuttoSport riporta che Giuntoli starebbe sondando altre piste, tra cui quella che porta a Joshua Zirkzee, attaccante attualmente al Manchester United. L’idea sarebbe quella di ottenere il giocatore in prestito, una soluzione economicamente più sostenibile rispetto all’acquisto di Raspadori. La Juventus è chiamata a muoversi con cautela in un mercato che si preannuncia complicato. L’acquisto di Raspadori potrebbe rappresentare un investimento importante per il futuro, ma le resistenze del Napoli e la necessità di rinforzare anche la difesa potrebbero spingere i bianconeri a valutare soluzioni alternative. Nei prossimi giorni, Cristiano Giuntoli continuerà a lavorare per trovare le giuste pedine e rilanciare una squadra che ha bisogno di risposte rapide, sia in termini di risultati che di profondità della rosa.