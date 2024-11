Clamoroso Juve, arriva un’altra rescissione: scelto il nuovo club

Clamoroso Juve, arriva un’altra rescissione. Gennaio, e la finestra di mercato invernale, sarà una sessione ‘caldissima’ per Cristiano Giuntoli.

La Juventus di adesso e quella che verrà tra qualche settimana. Chissà come se la immaginano, o la sognano, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Sicuramente diversa.

Il mercato attende la Juventus e la Juventus attende il mercato. Le ultime settimane hanno presentato un conto salato alla formazione bianconera di cui occorrerà tenere necessariamente conto. In casa Juventus, però, non vi sono soltanto problematiche legate agli infortuni capitati in sequenza. Vi sono casi spinosi che il mercato di gennaio potrebbe risolvere definitivamente o prolungarne ulteriormente l’agonia. Si pensi soltanto all’ormai annosa questione legata ad Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano attende un’adeguata sistemazione. Più Europa che Brasile per lui. Un altro brasiliano, però, rappresenta il caso più delicato per Cristiano Giuntoli e Thiago Motta.

Clamoroso Juve arriva un’altra rescissione: Danilo se ne va

Nella quinta sfida di Champions League della Juventus, sul campo dell’Aston Villa, si è rivisto Danilo, mandato in campo dal tecnico bianconero dopo l’infortunio occorso a Nicolò Savona.

La vicenda legata al difensore brasiliano, fino allo scorso anno capitano della Juventus di Massimiliano Allegri, potrebbe trovare ‘la soluzione’ nella prossima finestra di mercato invernale. Ne è convito Luca Momblano che ha aggiornato la posizione dell’esterno ex Manchester City. Secondo quanto risulta al giornalista torinese Danilo avrebbe chiesto alla Juventus la risoluzione del contratto a gennaio. Il brasiliano avrebbe infatti tra le mani un’offerta importante che lo riporterebbe nel natio Brasile, mentre in Europa c’è l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che non nasconde l’interesse per l’esperto difensore. In una sessione di mercato che vedrà forzati ingressi alla Continassa, per compenso vi saranno anche alcune necessarie uscite. Danilo potrebbe quindi salutare ‘anticipatamente’ la Juventus dal momento che il contratto del brasiliano scadrà a giugno 2025.