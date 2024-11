Dalla Juve alla Roma, il colpo a gennaio è da capogiro

A gennaio è in arrivo un grande colpo per la Roma con i Friedkin pronti a fare la spesa in casa della Juve: ma occhio alla concorrenza, le ultime

La Juve a gennaio ha sicuramente necessità di acquistare. Una necessità nata soprattutto dai colpi da fare dopo i diversi infortuni che stanno interessando la rosa bianconera. Quando le stagioni nascono sotto una stella negativa dal punto di vista della sfortuna c’è poco da fare. Bremer, Cabal e Milik sono solo alcuni degli esempi più chiari, che impongono Cristiano Giuntoli a doversi inventare qualcosa per sopperire al problema.

Ma anche i recenti guai capitati a Koopmeiners e quello più fresco a Savona, per non parlare del lungodegente Nico Gonzalez, fanno capire che la fortuna si è girata dall’altra parte. Per poter far fronte a questi imprevisti, come li chiamava Allegri, c’è sicuramente da intervenire sul mercato, dove per trovare giocatori pronti e di qualità ci sarà bisogno di investimenti importanti. Ecco perché prima di tutto bisognerà vendere, per arrivare ai soldi necessari per gli acquisti da fare.

La Juve lo cede alla Roma, colpo a gennaio! I dettagli

I primi giocatori ad andare via saranno gli esuberi, quelli finiti fuori dai radar di Thiago Motta ancor prima degli infortuni. Soprattutto in quelle zone del campo dove la coperta è ancora lunga, come ad esempio a centrocampo. Proprio lì c’è un colpo che fa gola a molte squadre.

Arthur, centrocampista brasiliano, l’anno scorso era stato protagonista con la Fiorentina di Italiano, tra i migliori della stagione. Se fosse stato per lui, così come per i gigliati, quest’anno sarebbe rimasto in Toscana ma pur trattando fino gli ultimi giorni di mercato non si è trovato un nuovo accordo con la società di Commisso che ha così virato su Bove, Cataldi e Adli, lasciando il classe ’96 alla Juve. Giuntoli non è riuscito a piazzarlo in nessun altro club ed è così rimasto a Torino, inserito comunque nella lista UEFA ma fin qui mai utilizzato.

A gennaio sarà addio e le opportunità non gli mancano, anche all’estero. In pole, però, ci sarebbe la Roma. I giallorossi di Ranieri hanno bisogno di innesti per migliorare una situazione che li vede relegati sui bassifondi della classifica e avrebbero puntato il centrocampista. I capitolini sono nettamente in pole alla concorrenza ma occhio ad un possibile interesse anche da parte della Lazio che “sogna” di soffiare il giocatore agli eterni rivali. Si preannuncia un vero e proprio derby di mercato.