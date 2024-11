Il Barcellona paga la clausola: Juventus in ginocchio

Calciomercato Juventus, Giuntoli in ginocchio: su di lui ci ha messo gli occhi il Barcellona che è pronto a pagare la clausola rescissoria. La situazione è ormai chiara a tutti

La Juventus come sappiamo è alla ricerca di un difensore per gennaio. Un difensore che possa essere subito pronto alla battaglia. Insomma, servirebbe un investimento importante da parte di Giuntoli per essere sicuri di trovarlo, ma la Juventus si muoverà solamente con la formula del prestito. A meno che non arrivi qualche cessione che possa dare al direttore dell’area tecnica la possibilità di prendere qualcuno. Vedremo.

Sin dal momento dell’infortunio di Bremer contro il Lipsia, i quotidiani hanno iniziato a spiegare quali sarebbero potute essere le mosse di Giuntoli. Il primo nome è stato quello di Kiwior dell’Arsenal, con un passato allo Spezia, e poi anche Skriniar del Psg: l’ex Inter sta giocando poco rispetto a quelle che erano sicuramente le sue intenzioni e quindi andrà via, ma per lui si è aperta la strada Arabia Saudita e si dice un contratto da 20 milioni di euro all’anno. E la scelta ci pare logica quella di andare a giocare da quelle parti. In tutto questo, poi, è spuntato fuori anche il nome di un altro difensore ma, a quanto pare, non si muoverà in prestito a gennaio e solamente i 25milioni di euro della clausola rescissoria lo potrebbe strappare via all’attuale club italiano.

Il Barcellona paga la clausola di Lucumi: addio Juventus

I 25 milioni di euro che ha nel contratto Lucumi, difensore colombiano del Bologna, sono moltissimi per le casse della Juventus. Che magari avrebbe potuto pensare al difensore anche la prossima estate, ma secondo le informazioni che sono state riportate da As, in Spagna, il Barcellona sarebbe pronto a pagarla immediatamente per dare a Flick un giocatore importante e sistemare la difesa.

Sì, perché se in attacco i catalani praticamente volano e hanno il miglior score sia in campionato che in Champions League, dietro stanno dimostrando di avere dei grossi problemi. E Lucumi sarebbe l’obiettivo giusto, secondo gli spagnoli, per chiudere il cerchio difensivo. Juventus ko, in poche parole.