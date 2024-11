L’indizio toglie ogni dubbio: è finita, tifosi disperati per Sinner

L’indizio su Jannik Sinner toglie ogni dubbio e getta nello sconforto più totale i tifosi che sono disperati per lui! Arriva la sentenza da parte di tutti

Ma che anno è stato il 2024 per Jannik Sinner? Si è letteralmente consacrato con tanti traguardi raggiunti a suon di record e primati, che mai avevano visto un tennista italiano spingersi fino a tanto. Come alla vetta del ranking ATP, tenuta in suo possesso da fine maggio e mai lasciata. La vittoria dei due primi gran Slam in carriera come Australian Open e US Open probabilmente aprono a nuovi successi in futuro. E poi ancora ATP Finals e Coppa Davis: Sinner è stato un rullo compressore soprattutto ad inizio e fine anno.

In Italia è diventato di sicuro lo sportivo dell’anno, quello più famoso, scavalcando per una volta i tanti calciatori o nomi legati al mondo del pallone. Il tennis in alcune dirette tv ha anche battuto incontri di calcio di serie A di Inter o Juve, giusto per fare qualche esempio. Una vera e propria Sinner mania, data anche dal suo personaggio sempre umile, schivo dei riflettori, voglioso di dare il massimo nel suo sport.

Sinner, ora non ci sono più dubbi! Spunta un nuovo indizio

Intanto su di lui c’è la spada di Damocle relativa alla possibile squalifica per il famoso caso doping, il TAS potrebbe pronunciarsi nelle prossime settimane. L’altoatesino è tranquillo e sta trascorrendo gli ultimi giorni a rilassarsi con la famiglia e gli amici. La domanda che imperversa in tutti i tifosi e gli appassionati di gossip negli ultimi tempi è cosa sia successo tra lui e Anna Kalinskaya. Stanno ancora insieme?

C’è più di una voce che vorrebbero i due sul punto di rottura e la storia ormai finita. D’altronde non li abbiamo mai più visti insieme dopo l’US Open e più passano i giorni più il loro essere distanti diventa quasi una conferma della fine della relazione. Nel corso delle ultime settimane sono arrivati vari indizi che confermerebbero questa tesi, sebbene non ci siano conferme ufficiali da parte dei diretti interessati (e conoscendoli è difficile che arriveranno).

La tennista russa, infatti, era a Miami a passare momenti di relax con le amiche anziché seguire il suo (ex?) uomo a Torino per le ATP Finals o a Malaga per la Coppa Davis come aveva fatto in precedenza per altri tornei. Inoltre ha smesso di seguirlo su Instagram e alcune storie pubblicate sembrano essere delle frecciatine importanti. Alla base della rottura ci sarebbero le priorità dell’azzurro, più concentrato sulla sua carriera che sulla sua vita privata. Intanto nelle ultime ore è arrivato un nuovo e inequivocabile indizio.

La classe ’98 ha pubblicato una storia nel salone di bellezza della hair stylist brasiliana Dafne Evangelista, frequentato molto dai vip di tutto il mondo. Anna si è rifatta il look e gira voce sui social che abbia voluto farlo per dare un taglio netto col passato. Il cambio look, d’altronde, viene spesso compiuto quando ci si lascia con un partner. Sarà così anche questa volta?