Oltre 30 partite saltate: c’entra ancora Allegri con la Juventus

L’ombra di Max Allegri è ancora viva sul mondo Juve: più di 30 partite saltate, c’entra anche l’ex tecnico bianconero? Arriva la provocazione

Max Allegri ha lasciato la Juve lo scorso maggio, tra tante polemiche quando la sua avventura in bianconero è finita dopo la “folle” notte di Coppa Italia con i piemontesi vincitori del trofeo e il tecnico toscano protagonista di un autentico show. Prima contro gli arbitri, poi contro i giornalisti, infine contro Giuntoli e la dirigenza. Uno show che gli è costato l’esonero immediato e la fine ingloriosa del suo ciclo juventino, considerando gli otto anni e i traguardi raggiunti.

La sua ombra, però, aleggia ancora dalle parti di Torino e si sprecano i confronti con la sua Juve e quella attuale. Sono diversi, infatti, i tifosi che non l’hanno ancora dimenticato e lo ricordano con piacere. Il livornese ha da sempre diviso l’opinione pubblica e anche tra i fan bianconeri c’è chi lo considera un vincente, dove contano i risultati e chi vuole dimenticarlo in quanto non amante del suo calcio così pragmatico. Non che con Thiago Motta le partite della Juve quest’anno siano spettacolari.

Allegri e le partite saltate alla Juve: è colpa del tecnico toscano? L’annuncio

Intanto Allegri si gode l’anno sabbatico in attesa di una nuova chiamata che potrebbe arrivare quanto prima. Dalla Nazionale (forse il suo sogno) ad un clamoroso ritorno al Milan, passando per la Roma o una pista estera con la Premier League in cima alle sue preferenze, sono tante le panchine accostate al tecnico che può tornare da un momento all’altro.

Intanto, però, come detto, nell’ambiente juventino non a tutti sta simpatico Allegri. E c’è chi ritiene che la catena di infortuni che sta avendo in questa stagione il club bianconero, siano anche…colpa sua! Ma come? Naturalmente è una provocazione che il giornalista Giovanni Capuano ha lanciato via “X”, per “rispondere” ai tanti detrattori del toscano.

“Mi avevano quasi convinto che l’alto numero di infortuni della Juventus da agosto a oggi fosse colpa di Allegri”, è l’incipit del post sarcastico del noto collega (visibile qui). Capuano, ironicamente, cita i 30 infortuni capitati fin qui alla Juve e dà la responsabilità di essi ad…Allegri. La sua provocazione vuole essere una risposta a chi continua a denigrare la figura dell’ex tecnico che pur ha vinto tanto, associando lo scarso gioco fin qui mostrato dal club bianconero a dettami ancor presenti all’interno della squadra dalla precedente gestione tecnica. “Allegri è responsabile del gioco che non decolla”, chiude beffardo il giornalista.