Tutto in diretta tv: Juve, è accaduto negli spogliatoi

Clamoroso l’epilogo della gara di Champions dei bianconeri in quel di Birmingham: è successo di tutto nel post-match

Protagonista dell’ennesimo 0-0 stagionale – quello arrivato sul campo dell’Aston Villa, considerando la lunga lista di infortunati, è però da accogliere positivamente – la Juve di Thiago Motta è tornata a chiudere a doppia mandata la serratura della porta difesa da Michele Di Gregorio.

In una partita che per certi versi ha ricalcato – per lo meno dal punto di vista della sterilità offensiva dei bianconeri – quella disputata a San Siro contro il Milan qualche giorno prima, la formazione del tecnico italo-brasiliano è uscita indenne da uno dei campi più difficili d’Europa.

Per la verità, rispetto al nulla prodotto in attacco a Milano, in terra inglese ci sarebbe stata anche una colossale occasione gol, col sempre positivo Francisco Conceiçao rimasto con l’urlo strozzato in gola dopo la fantascientifica parata del ‘Dibu’ Martinez.

Ma va bene così, hanno pensato in casa Juve, soprattutto dopo aver visto cosa è accaduto al minuto 93, nel corso dell’ultimo giro di orologio decretato dall’arbitro. Sull’ennesimo spiovente alla disperata dei Villans, il portiere bianconero è uscito in presa alta, mancando il pallone e permettendo a Rogers di depositare in rete la palla della vittoria.

Grandi feste sugli spalti, ma dopo un rapido consulto al VAR il direttore di gara ha annullato un gol per una carica subita da Di Gregorio, ostacolato da Diego Carlos in uscita. Una beffa mal digerita soprattutto da Unai Emery, l’allenatore degli inglesi.

Aston Villa-Juve, la furia di Unai Emery nel post-gara

“Non capisco bene che cosa sia successo. L’arbitro ha dato il gol, poi il VAR ha detto che non era gol e tale analisi non mi è piaciuta“, ha tuonato l’allenatore spagnolo a caldo ai microfoni di ‘Prime Video’. “In Inghilterra non è fallo e neanche in Europa, così come per me e per la mia squadra“, ha proseguito.

Giova ricordare che l’episodio incriminato, analizzato minuziosamente dai moviolisti nel dopo-gara, è stato derubricato da Gianpaolo Calvarese, ex arbitro che ora collabora con Prime per l’analisi delle controversie arbitrali, come ‘fallo subìto senza ombra di dubbio da Di Gregorio, che senza la carica del giocatore avversario avrebbe certamente bloccato la sfera‘.

Resta, per l’ambiziosa formazione inglese, la beffa di una vittoria arrivata proprio all’ultimo respiro e poi invalidata dall’utilizzo della tecnologia in campo. Immaginate cosa sarebbe accaduto in Italia, magari in un big-match, a fronte di simili decisioni…