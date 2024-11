Il bomber arriva alla rottura: vuole solo la Juve

Un clamoroso colpo di scena nella caccia al bomber, buone notizie per la Juventus: rottura col top club, vuole solo i bianconeri

Il novembre bianconero si è chiuso con il deludente 0-0 in Champions League contro l’Aston Villa. Adesso la Juventus di Thiago Motta è proiettata alle prossime sfide – contro Lecce prima e Bologna poi – che anticiperanno il big match con il City di Pep Guardiola. Nel frattempo, a farsi spazio tra i pensieri dei dirigenti torinesi, vi è inevitabilmente il calciomercato.

Non vi è alcun mistero: sono due le risposte che la sessione invernale di mercato dovrà dare alla Juventus di Thiago Motta. Al di là del necessario innesto al centro della difesa, con i gravi infortuni di Bremer e Cabal che hanno lasciato una voragine nella rosa bianconera, occhio all’attacco. Perché il discorso legato al rinnovo di Vlahovic vive in questo momento una leggera fase di stallo.

Il serbo – ora come ora – non ha alternative di spessore che possano permettergli di rifiatare. Da qui, il recente infortunio con la Serbia che ha privato i bianconeri del classe 2000 contro il Milan. A questo punto, per la sessione di gennaio, qualcosa si sta già muovendo: il grande sogno per il reparto avanzato di Thiago Motta è solo uno.

Riecco la Juve: colpo gobbo in Premier League

Dalla Premier League alla Juventus. Dopo essere stato accostato con forza al Milan la scorsa estate, coi rossoneri che si sono tirati indietro davanti alle pesantissime commissioni richieste dal suo agente, Joshua Zirkzee potrebbe riavvicinarsi alla Serie A.

Mesi difficili quelli vissuti dal nazionale olandese al Manchester United, dove ha trovato pochissimo spazio finendo nel dimenticatoio prima con ten Hag e oggi con Amorim. A questo punto, stando a quanto viene riferito da ‘Eurosport’, Zirkzee potrebbe forzare la mano per lasciare i ‘Red Devils’ davanti alle giuste condizioni economiche. Già a gennaio, con la Serie A come primissima scelta dell’attaccante di Schiedam che con la maglia del Bologna mostrò magie da potenziale fenomeno fino a qualche mese fa. La Juventus, in tal senso, resta in primo piano.

Da capire se ci sarà margine per un’operazione in prestito, magari con riscatto obbligatorio condizionato a determinate prestazioni dello stesso Zirkzee in Serie A. Il 23enne – pagato oltre 42,5 milioni di euro e sotto contratto fino al 2029 – a Manchester guadagna oltre 3,5 milioni di euro, una cifra comunque nei parametri della Juve. Al momento l’olandese ha messo a segno 1 solo gol, con 2 assist in 18 presenze e appena 721′ in campo. La pazienza, dunque, è finita: l’opzione bianconera può essere la sua salvezza, già a gennaio.