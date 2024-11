Il Liverpool sfida la Juventus: nuovo colpo generazionale

Il Liverpool sfida la Juventus. Il futuro mercato dei bianconeri interessa più del non facile presente della formazione di Thiago Motta.

Lecce ed una nuova sfida di campionato da giocare con gli uomini contati. Lo stillicidio di giocatori della Juventus prosegue senza soluzione di continuità. L’unica soluzione, non esattamente a breve, per tentare di porre almeno parziale rimedio all’emergenza, è la prossima finestra di mercato di gennaio.

L’ultimo ‘caduto’ sul campo è Nicolò Savona. Il tecnico bianconero, Thiago Motta, non avrà a disposizione il giovane esterno bianconero in vista della trasferta nel Salento. Così come dovrà fare ancora a meno di Dusan Vlahovic. Una nuova sfida di campionato che la Juventus non può permettersi di pareggiare, tanto meno di perdere, per non staccarsi troppo dalla vetta della classifica dove cinque squadre hanno fin qui mostrato di avere un passo più spedito dei bianconeri. Il Lecce del neo tecnico, Marco Giampaolo, che ha sostituito l’esonerato Luca Gotti, ha assoluta necessità di punti e lo Stadio Via del mare è terreno ostico per tutti.

Il Liverpool sfida la Juventus per il nuovo talento nordico

Gennaio ed una sessione di mercato dove Cristiano Giuntoli tenterà, il più possibile, di sistemare ulteriormente la rosa a disposizione di Thiago Motta. Nella speranza, poi, che il recupero dei numerosi titolari infortunati avvenga in tempi brevi.

Difesa, centrocampo ed attacco. Tutti i reparti hanno, o meglio dire, avrebbero bisogno di un intervento. E nei giorni in cui si parla con insistenza di una possibile partenza di Nicolò Fagioli, ecco che per il centrocampo bianconero spunta un nome nuovo. L’indiscrezione di mercato che riguarda la Juventus è stata lanciata da fotbolldirekt.se. In nome nuovo è quello di Daniel Svensson, classe 2002, esterno basso mancino del Nordsjaelland e della nazionale Under-21 svedese.

Giovane profilo seguito con particolare interesse sia dalla Juventus che dal Liverpool. Negli ultimi giorni anche il Leeds ha mostrato concreto interesse per il talento scandinavo. Fonti vicine al giovane terzino ritengono che sia più probabile una sua cessione nella prossima sessione estiva. In questo momento la Juventus avrebbe altre priorità che trovare il sostituto dell’infortunato lungodegente Juan Cabal, ma qualora si presentassero condizioni favorevoli per giocare d’anticipo sulla Premier League…