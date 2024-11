Salta un altro ginocchio alla Juventus: stagione finita per il difensore

Nuova tegola in casa Juventus, ennesimo infortunio della stagione: anche per il difensore la stagione è terminata già

Continua a piovere sul bagnato, in casa Juventus, per quanto riguarda gli infortuni. Un argomento che, dall’inizio di questa stagione, viene spesso citato nell’ambiente bianconero. Purtroppo, nelle ultime ore, si è aggiunta un’altra tegola per il mister. Si tratta del difensore che, nel corso dell’ultimo match, ha dovuto alzare la classica “bandiera bianca” e chiedere il cambio.

Anche per Pedro Felipe, punto di riferimento della Next Gen, la stagione è terminata in anticipo. Il difensore brasiliano, nel corso della partita pareggiata 0-0 contro la Turris in campionato, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un problema al ginocchio. Sin dal primo momento si era capito che la situazione fosse gravissima. Tanto è vero che il terzino ha abbandonato il campo in lacrime, consolato dai suoi compagni di squadra e staff medico.

Juventus, altro infortunio: anche per il difensore la stagione è finita

Un periodo nerissimo per i ragazzi allenati da Massimo Brambilla (che di recente ha preso il posto dell’esonerato Paolo Montero) che non vincono da ben tre mesi una partita ufficiale. La classifica parla chiaro: penultimo posto in classifica con soli 8 punti conquistati in 16 giornate. Il tecnico, in conferenza stampa, ha difeso i suoi ragazzi ed ha parlato di un problema relativo alla mentalità e non alla qualità. Fatto sta, però, che questa situazione preoccupa (e non poco) i tifosi della “Vecchia Signora”.

Per Pedro Felipe, uscito dal campo al minuto 27′ del primo tempo, si teme la rottura del crociato. Di conseguenza anche un lunghissimo stop. Per lui, la stagione, sembra essere davvero già terminata. Nelle prossime ore la società bianconera dovrebbe ricevere un responso medico dopo che l’atleta si è sottoposto a vari accertamenti per cercare di saperne di più dal suo infortunio.

Ennesimo infortunio che colpisce la squadra bianconera. In particolar modo quella guidata da Thiago Motta che, in quel di Birmingham, ha sfidato l’Aston Villa di Emery in Champions League con soli 14 calciatori di movimento a disposizione. Diventa quasi impossibile, a questo punto, per il ds Cristiano Giuntoli non intervenire in occasione della sessione invernale del calciomercato. Sia per quanto riguarda la prima squadra che in quella che milita attualmente nel campionato di Serie C.