Tentazione Juventus, il Barcellona non perdona: affare rinviato

Tentazione Juventus, i bianconeri cercano il colpo grosso a centrocampo ma il Barcellona non perdona. L’affare è rinviato

Se prima vi abbiamo parlato del difensore, e in questi giorni si discute anche della possibilità per la Juventus di prendere un attaccante, non è del tutto da escludere che i bianconeri, a gennaio, possano prendere anche un centrocampista.

Un’ipotesi, questa, che potrebbe essere davvero in piedi soprattutto se Fagioli e Douglas Luiz dovessero uscire dalla rosa di Thiago Motta: sul primo c’è il forte interesse del Marsiglia di De Zerbi e non solo; sul secondo, invece, interessi particolari in questo momento non è che ce ne siano, ma è evidente che il minimo contributo, se non nullo, dato fino a questo momento alla causa potrebbe far prendere una decisione importante a Cristiano Giuntoli. Vedremo, ovviamente, quello che succederà nelle prossime settimane. Ed è forse anche per questo che dalla Spagna nei giorni scorsi è rimbalzata la voce di un possibile interesse bianconero per il centrocampista De Jong. Ma le cose, secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it, vanno verso una direzione diversa.

Tentazione Juventus, ma il Barcellona non cede De Jong

L’olandese, 26 anni, ha un contratto in scadenza nel 2026: i colloqui per quello che dovrebbe essere un rinnovo sono in standby, al momento, e se a tutto questo viene aggiunto lo scarso utilizzo che fino al momento ne ha fatto Flick, diciamo che sì, un addio potrebbe starci. Ma non nell’immediato.

“Appare difficile pensare ad un approdo del giocatore a Torino: la rosa blaugrana – si legge sul sito citato prima – è corta e Flick vuole avere a disposizione giocatori pronti in caso di problemi ai titolari. In estate, chiaramente, la situazione cambierà, stante l’attuale situazione contrattuale, ma a gennaio sembra decisamente complicato questo tipo di operazione in uscita del Barcellona. E, per concludere, è il centrocampo il reparto dove la Juventus ha maggiori alternative: tutto questo fa pensare ad una pista di difficile realizzazione nel calciomercato invernale”. Insomma, niente da fare, almeno per gennaio. Poi a giungo chissà, le cose potrebbero davvero cambiare.