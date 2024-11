Tifosi affranti: scoppia la bufera in casa Juventus

Scoppia la bufera in casa Juventus: il giocatore finisce nell’occhio del ciclone, i tifosi bianconeri sono ormai affranti

Nuovo 0-0 per la Juventus che dopo il pari a reti bianche in campionato contro il Milan, porta a casa un punticino importante dalla trasferta di Birmingham in Champions League contro l’Aston Villa.

I bianconeri hanno rischiato pochissimo e nel finale sono stati salvati dal gol annullato a Rogers per fallo su Di Gregorio, riuscendo a conquistare un punto che vale oro viste le condizioni in cui versa la rosa. Per la trasferta di Birmingham, Thiago Motta ha potuto contare solo su 14 giocatori di movimento escludendo i portieri, perdendo anche McKennie per un affaticamento muscolare e bisognerà vedere se recupererà per la sfida di domani contro il Lecce.

Nonostante i tanti infortuni (ben 8 indisponibili per il match contro l’Aston Villa ndr.) e l’aver giocato praticamente senza attaccanti nelle ultime due partite soprattutto, i tifosi bianconeri hanno storto il naso davanti alle prestazioni della squadra. Via social, sono piovute tante critiche nei confronti di Thiago Motta dal quale molti si aspettavano qualcosa di diverso rispetto a quanto proposto da Allegri, ma l’attuale tecnico non è stato l’unico ad essere stato preso di mira.

Tra i giocatori più bersagliati dai tifosi è finito in particolar modo Teun Koopmeiners, reduce fin qui da una prima parte di stagione con moltissime ombre e poche luci. Il centrocampista olandese è finito nella bufera dopo le ultime due prestazioni, le peggiori da quando veste la maglia bianconera e i tifosi non hanno avuto pietà.

Juventus, Koopmeiners delude: l’olandese nel mirino dei tifosi

Teun Koopmeiners è stato l’acquisto più caro della sessione estiva della Juventus che ha versato un totale di 60 milioni di euro nelle casse dell’Atalanta ed era lecito aspettarsi molto da lui, visto anche il rendimento avuto a Bergamo. Invece, almeno fin qui, il centrocampista olandese si è dimostrato il lontano parente di quello che era in nerazzurro, deludendo moltissimo e finendo presto nel mirino dei tifosi bianconeri.

Tifosi che sono completamente sbottati via social contro Koopmeiners dopo le gare contro Milan e Aston Villa, travolto da una vera e propria bufera. Gran parte del tifo bianconero è concorde sul fatto che spendere 60 milioni per il centrocampista olandese non ne sia valsa la pena, considerandolo il vero flop del mercato estivo targato Giuntoli, anch’egli duramente ciritcato. E poco importa ai tifosi se a Milano Koopmeiners ha giocato con la febbre a 38 anche perché – a loro dire – le sue prestazioni precedenti non erano state certo migliori.

L’arrivo di Koopmeiners aveva scatenato tanto entusiasmo, ma ora questo si è affievolito ed ora c’è solo tanta rabbia nei suoi confronti. I tifosi sono affranti e temono sia stato un acquisto sbagliato, ma Koopmeiners ha tutta la seconda parte di stagione per zittire le ciritche e dimostrare di essere da Juve. Thiago Motta ha difeso a spada tratta l’olandese reputandolo importante per il suo gioco e starà al tecnico bianconero metterlo nelle migliori condizioni per fare bene e potersi così riscattare agli occhi dei tifosi.