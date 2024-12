Beffata dal Napoli, la Juventus non riesce a farnese una ragione

Niente da fare per la Juventus, il Napoli dell’ex Conte soffia il grande colpo: bianconeri non se ne fanno una ragione

Nonostante le due squadre si siano già affrontate in campionato (all’Allianz Stadium match terminato con uno scialbo 0-0), sia la Juventus che il Napoli continuano a far parlare di loro e ad essere protagoniste. In particolar modo per quanto riguarda il calciomercato. A sorridere, però, sono gli azzurri dell’ex Conte che sembrano avere in mano uno degli oggetti dei desideri della squadra bianconera.

Un bel piano quello progettato dal presidente De Laurentiis e, soprattutto, dal ds Manna che sta studiando tutti i modi possibili per soffiare il talento alla “Vecchia Signora”. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il quotidiano campano “Il Mattino” che ha rivelato degli importanti retroscena che, fino ad ora, non si conoscevano affatto.

Juventus, che beffa dal Napoli: oramai non ci sono più dubbi

La Juventus attende, anche con una certa ansia, l’apertura del calciomercato invernale di gennaio. In primis per sopperire all’assenza di due elementi chiave della difesa come Bremer e Cabal (per entrambi rottura del crociato e stagione finita). Soprattutto l’arrivo di un attaccante visto che il solo Dusan Vlahovic non può farcela a disputare tutti gli incontri di questa stagione. La riserva Milik non è di gradimento a Motta e, nonostante sia infortunato, può lasciare Torino già a gennaio con direzione Turchia.

In questa vicenda, però, rientra come protagonista una vecchia conoscenza della Serie A ed azzurra come Victor Osimhen. Il nigeriano è attualmente in prestito al Galatasaray dove si sta trovando a suo agio, tra gol ed ambientamento. La clausola rescissoria del nazionale nigeriano è stata fissata a 75 milioni di euro. La stessa può essere esercitata già a gennaio. Per non parlare del suo stipendio da 12 milioni di euro (netti) a stagione.

C’è un club pronto a fare il primo passo. Si tratta del Manchester United di Ruben Amorim che è pronto a mettere sul piatto una cifra dal valore di 40 milioni. Finita qui? Neanche per sogno visto che, come contropartita tecnica, sono pronti ad inserire un obiettivo dichiarato della Juventus. Si tratta di Joshua Zirkzee che non sta avendo la fortuna che si aspettava in Premier League. Solamente un gol (all’esordio) e prestazioni per nulla sufficienti.

Anche se non è affatto facile come può sembrare per tanti motivi. Difficile, se non impossibile, che questo discorso possa essere affrontato a gennaio. L’idea degli azzurri, infatti, è quella di tenere in rosa Raspadori nel ruolo di alternativa ad un ex ‘Red Devils’ come McTominay. Una beffa non da poco per i bianconeri che, in questo caso, sarebbero condizionati a virare altrove per cercare un altro attaccante.