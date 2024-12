Insieme a De Zerbi e Rabiot: arrivano i soldi per il colpo di gennaio

La Juventus può ottenere finalmente il tanto agognato tesoretto per poter fare acquisti a gennaio. Ecco chi sarà il sacrificato di lusso.

Manca circa un mese all’inizio della tanto attesa sessione di mercato di riparazione. A gennaio prossimo moltissimi club italiani ed internazionali sfrutteranno questa finestra per poter sia migliorare le rispettive rose, sia cercare di sfoltirla dai cosiddetti rami secchi. Come sempre non sarà un mercato scintillante con botti esaltanti, ma semplicemente una opzione per colmare alcune lacune.

La Juventus è sicuramente una delle società che dovrà intervenire maggiormente. Sono tante le carenze della rosa a disposizione di Thiago Motta, falcidiata in particolar modo dagli infortuni. I bianconeri dovranno senza dubbio fare qualcosa per la linea difensiva, visti gli infortuni a lunghissimo termine di Bremer e di Cabal. Dunque nel mirino a gennaio c’è l’innesto almeno di un centrale e di un terzino mancino.

Anche in attacco andrà fatto qualcosa. Il solo Vlahovic, tra l’altro vittima dei soliti chiari di luna sotto porta, non può bastare a mister Motta come alternativa offensiva. La sua riserva, il polacco Milik, è ai box praticamente da inizio stagione e non garantisce un apporto concreto. Dunque anche un rinforzo capace di far gol non sarebbe per nulla da disdegnare.

Plusvalenza Juventus: lo cedono al Marsiglia per rinforzare difesa e attacco

Per poter intervenire dunque nei reparti di difesa ed attacco, la Juventus deve forzatamente fare cassa. Ovvero cedere uno o più giocatori della propria rosa, considerati non così fondamentali alla causa, reinvestendo il ricavato sui nuovi colpi. Il sacrificato di lusso ha già un nome e cognome: Nicolò Fagioli.

Il giovane centrocampista italiano, rilanciatosi dopo lo scandalo delle scommesse clandestine, non sembra essere un titolarissimo nei piani di Motta. In mezzo al campo infatti il tecnico italo-brasiliano gli preferisce altri tipi di calciatori, lasciando spesso il classe 2001 in panchina.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Fagioli farebbe gola a due club della Ligue 1. Si è già parlato di un interesse del PSG, con tanto di possibile scambio alla pari con Milan Skriniar (obiettivo numero uno in difesa), ma di recente si è messo in moto anche l’Olympique Marsiglia. La formazione guidata da Roberto De Zerbi avrebbe sondato il terreno per il centrocampista italiano.

A Marsiglia inoltre ritroverebbe un recente ex bianconero come Adrien Rabiot, aderendo ad un progetto tecnico-tattico molto intrigante e di prospettiva. La Juventus spera di ottenere una cifra sui 30-35 milioni di euro per la cessione di Fagioli, soldi che verrebbero spesi poi per due difensori ed un attaccante di riserva.