Attacco rivoluzionato a giugno: Giuntoli ne prende due

La Juventus si prepara alla rivoluzione. Giuntoli ha le idee chiare riguardo i prossimi acquisti che dovrà fare.

Ecco le ultimissime notizie sui prossimi colpi in attacco della Juventus. I bianconeri si preparano a rivoluzionare il proprio reparto offensivo che la prossima estate vedrà l’addio di Milik e probabilmente anche di Vlahovic, che non intende accettare l’offerta a ribasso della Juventus per il rinnovo di contratto. Ecco chi saranno i due sostituti, pronti a firmare con la Vecchia Signora.

La programmazione della Juventus continua. Nonostante le mille difficoltà di questo avvio di stagione, la proprietà ha piena fiducia nell’operato di Giuntoli e Thiago Motta, che a gennaio si aspetta dei riforzi di qualità per tentare di risalire in classifica e regalare gioie ai tifosi. C’è grande attesa, dunque, sui prossimi innesti che dovranno arrivare nel mercato di gennaio. Intanto, per il futuro il club sta già valutando una serie di alternative per sostituire Dusan Vlahovic che è più vicino all’addio.

Calciomercato Juventus: problema Vlahovic, cosa sta succedendo

Lo stipendio da 12 milioni netti a stagione pesa e non poco sul bilancio della Juventus che da Dusan Vlahovic si aspettava di più. Ecco perché, in attesa di ricevere una risposta sulla proposta di rinnovo con spalmatura dell’ingaggio, per il futuro Giuntoli già pensa a due profili che per caratteristiche si avvicinano di più allo stile di gioco di Thiago Motta. L’idea della società è quella di rivoluzionare il reparto offensivo e cedere oltre a Milik anche Vlahovic. Ma quali sono i profili che Giuntoli può portare alla Juventus?

Ci sono tanti giocatori nel mirino della Juventus, che segue con grande attenzione l’attaccanta canadese del Lille David e Zirkzee. Non sono due nomi a caso ma calciatori che con Motta possono fare davvero la differenza. Inoltre, possono essere ingaggiati ad un prezzo relativamente basso visto che David andrà in scadenza a giugno 2025 mentre Zirkzee, nonostante la doppietta di ieri, è in rotta con lo United e prenderebbe in considerazione l’idea di tornare in Serie A e ricongiungersi con il suo vecchio allenatore, con il quale ha fatto la differenza a Bologna. Non resta dunque che attendere le risposte da parte della società che avrà tempo a disposizione per imbastire le trattative e provare il doppio colpo per la prossima stagione.