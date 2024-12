Resta fino a giugno: la Juventus blocca la cessione

La Juventus è in emergenza e non può permettersi di perdere altri giocatori, per questo il suo trasferimento è stato bloccato.

Dicembre è ormai arrivato e presto sarà tempo di valutazioni per tanti club che dovranno sfruttare la seconda parte della stagione per darsi lo slancio che fin qui è mancato. Tra le squadre costrette ad accelerare c’è anche la Juventus che al suo primo anno sotto la guida di Thiago Motta sta facendo un po’ più di fatica del previsto. Per questo motivo avere una rosa lunga potrebbe aiutare.

Le competizioni a cui prenderà parte la Juve sono ancora tante e nella seconda metà del mese appena cominciato tornerà protagonista anche la Coppa Italia, titolo che i bianconeri si augurano di difendere. Senza dimenticare che a breve ci sarà anche la Supercoppa Italiana e a fine campione il Mondiale per Club.

Insomma, i giochi sono iniziati ad agosto ma sembrano destinati ad andare ancora per le lunghe. Tanti mesi separano la Vecchia Signora, e non solo, dalla pausa estiva ed è per questo che la dirigenza bianconera cercherà di trattenere i giocatori migliori fino alla fine. Scenario che a questo punto coinvolgerà anche il centrocampista, chiamato a disfare la valigia.

Calciomercato Juventus, salta il trasferimento: la scelta del club

Il calciatore l’aveva già preparata tempo fa perché sapeva che alla Juve avrebbe avuto poco spazio, e siccome spera di rilanciarsi, fino a pochi giorni fa il suo futuro sembrava lontano dalla Continassa. Oggi invece sembra cambiato tutto per Nicolò Fagioli che doveva partire già a gennaio e invece tutto è stato bloccato dalla società che pare intenzionata a voler puntare su di lui anche nei prossimi mesi.

Svolta a sorpresa per la carriera del ventitreenne regista nel giro della Nazionale che è stato tra i primi squalificati, dopo il caos calcioscommesse, a fare il proprio rientro in campo. Anche il commissario tecnico Luciano Spalletti continua a credere fortemente in lui ma c’è un problema: se vuole confermare il suo posto nell’Italia dovrà iniziare a giocare con maggiore regolarità.

Ecco quindi che il trasferimento di Fagioli non è stato del tutto cancellato ma piuttosto è slittato alla prossima estate. Motta nell’immediato potrebbe avere bisogno di lui nel mezzo, il centrocampo è l’unico reparto veramente folto e il club non ha intenzione di smantellarlo, ed è per questo che le parti continueranno a lavorare insieme almeno fino a fine stagione.