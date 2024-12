Salah alla Juventus, titoli di coda: la data da cerchiare in rosso

Salah alla Juventus. La vicenda di mercato che coinvolge il campione egiziano del Liverpool ha una precisa data di chiusura.

L’ennesimo pari rimediato a Lecce contro i giallorossi di Marco Giampaolo ha lasciato sul campo salentino soltanto delusione e non pochi dubbi.

Vi sono pareggi, quali quelli rimediati a San Siro contro Inter e Milan, che vanno accolti comunque positivamente, mentre gli altri non sono altro che mancate vittorie. Punti che iniziano a pesare dal momento che ci si avvicina a grandi passi al giro di boa del campionato. In tale frangente diviene complicato persino pensare all’ormai prossima sessione di mercato. Sembra infatti che dopo ogni gara della formazione di Thiago Motta i problemi aumentino anziché diminuire e pertanto è complicato persino stilare una graduatoria delle priorità. Per la terza gara consecutiva la Juventus ha giocato senza avere un punto di riferimento offensivo data la perdurante assenza di Dusan Vlahovic. A gennaio, dunque, si penserà prima di tutto all’attacco o alla difesa, e a chi dovrà prendere il posto di Gleison Bremer per il resto della stagione?

Salah alla Juventus. Vincere la Premier League la priorità

In Premier League è ritornata a splendere una grande stella del calcio. La grande stagione de Liverpool ha molto del suo campione più illustre. 32 primavere e non sentirle affatto. Per info chiamare Pep Guardiola.

Mohamed Salah è da sette anni al Liverpool. Questa potrebbe essere davvero l’ultima stagione con i Reds. Il suo contratto scadrà infatti il 30 giugno 2025 ed il campione egiziano sta valutando il suo futuro prossimo. Daniele Longo ha tratteggiato i possibili scenari per l’attaccante del Liverpool. Di Salah si è parlato, più volte, anche in ottica Juventus. Possibile acquisto a parametro zero ma con un ingaggio che potrebbe creare problemi al nuovo corso bianconero. Ipotesi di mercato che comunque non ha trovato alcuna conferma. L’immancabile Saudi Pro League coprirebbe di petrodollari Momo Salah il quale, però, attende che si muovano le grandi d’Europa. Oltre alla Juventus c’è il PSG, società alla quale il campione egiziano pare abbia dato la priorità. Prima, però, Mohamed Salah vuole congedarsi da par suo da Anfield.

Da vincitore della Premier League.