Thiago Motta correi ai ripari: a gennaio arriva il bomber della Serie A

La Juventus punta al centravanti che gioca in Serie A nel mercato di riparazione: è lui l’ideale vice-Vlahovic.

Tra un mese esatto scatterà la tanto attesa finestra di mercato di gennaio. Ovvero la possibilità per tutte le società di Serie A e non solo di rinforzare le rispettive rose, colmare le lacune e sostituire i calciatori attualmente infortunati a lungo termine. Non sarà una sessione di botti o colpi ultra-milionari, ma certamente un periodo utile per tanti club.

Tra le big del nostro campionato è sicuramente la Juventus la squadra con maggiore necessità di intervenire a gennaio. Infatti il club di Torino deve correre ai ripari in difesa, dove mancano un paio di tasselli per via dei tanti infortuni subiti. In particolare Bremer e Cabal, fermi per la grave rottura del legamento crociato del ginocchio e out per il resto della stagione.

Poi senza dubbio servirà intervenire in attacco. La formazione di Thiago Motta è un tantino corta davanti e si sta affidando ai chiari di luna del solo Dusan Vlahovic, mentre la sua prima alternativa Milik è spesso ai box. Per questo motivo urge almeno un rinforzo in fase offensiva.

Un centravanti italiano per la Juve: discorsi già avviati

La Juve è dunque a caccia di un rinforzo importante per la propria zona d’attacco, un profilo possibilmente giovane che possa far rifiatare Vlahovic e garantire gol e profondità alla manovra voluta da mister Motta. Il nome prediletto resta quello di Joshua Zirkzee, vecchio pallino del tecnico ma oggi in forza al Manchester United.

Una possibilità più concreta e geograficamente vicina arriverebbe da Udine: nelle ultime ore la Juventus ha intensificato i contatti per portare Lorenzo Lucca in bianconero. Si tratta del classe 2000, esploso a Pisa e passato anche per l’Ajax, prima di stabilizzarsi all’Udinese dove sta trovando buone conferme nel ruolo di centravanti puro.

Interesse chiaro quello della Juve per Lucca, che lo aveva già seguito e sondato ai tempi di Pisa. Un attaccante giovane e forte fisicamente che potrebbe regalare un’alternativa di gioco, magari puntando sulle sue sponde aeree e sulla fisicità prorompente. Non è da escludere che i bianconeri affondino il colpo nelle prossime settimane.

Per Lucca si tratterebbe di un ritorno a casa, visto che è nativo di Moncalieri, comune in provincia di Torino. Secondo radiomercato l’Udinese chiede almeno 20-25 milioni per il cartellino del numero 17.