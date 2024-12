Accordo raggiunto per Conceicao: trattativa chiusa in un lampo. Ecco dove andrà il portoghese.

Forse nessuno si aspettava che potesse avere un impatto così importante in campionato ma in generale all’interno della rosa della Juventus. Gli infortuni, lì davanti, forse lo hanno pure aiutato a ritagliarsi uno spazio maggiore, ma sicuramente, per quello che fino al momento è riuscito a far vedere, è uno dei migliori, se non il migliore, della stagione.

Ovviamente parliamo di Conceicao, che la Juventus ha preso in prestito dal Porto la scorsa estate ma evidentemente dovrebbe rimanere in bianconero per un po’ di tempo. Quello che è riuscito a fare è sotto gli occhi di tutti: uno dei pochi nella massima serie a riuscire, quasi sempre, a saltare il diretto avversario e di conseguenza creare la superiorità numerica. Un giocatore che sfrutta le sue caratteristiche fisiche per arrivare sul fondo, crossare, ma anche calciare verso lo specchio della porta. Insomma, un giocatore completo, un figlio d’arte, visto che sappiamo che è il figlio di Sergio, ex Inter e Lazio, ed ex allenatore del Porto.

Accordo raggiunto per Conceicao, firma imminente

Ed è proprio del padre che parliamo in questo articolo. Secondo alcune notizie che infatti sono state riportate dai media francesi, l’ex allenatore dei lusitani sarebbe pronto a mettere nero su bianco con il Nantes, in Francia, per cercare di risollevare una squadra che sta vivendo un momento difficile e che ha bisogno di un tecnico preparato per tirarsi fuori da una situazione che sta diventando complicata.

Conceicao ha già guidato il Nantes nel 2016 e sarebbe pronto nuovamente a sedersi su quella panchina. Un accordo, a quanto si legge, sarebbe stato già trovato quindi mancherebbe quello che è l’annuncio ufficiale. Vedremo se davvero andrà in questo modo. Quello che interessa invece ai tifosi della Juventus è riuscire a vedere l’esterno anche l’anno prossimo alla Continassa.