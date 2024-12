Juventus, Giuntoli e Motta nell’occhio del ciclone: “Scelta scellerata”

Juventus, dopo l’ennesimo pareggio della stagione adesso i tifosi cominciano ad essere stanchi. E piovono critiche anche per Giuntoli e Motta

Sei punti lontani dal Napoli, cinque dall’Atalanta. Poi ovviamente Fiorentina e Inter hanno una partita in meno quindi i nerazzurri, più che altro, più avanti hanno sempre questo jolly da poter giocare. Diciamo che ci si aspettava di più da questa Juventus, non tanto per i pareggi contro Napoli, Milan e Inter, ad esempio, ma per i pareggi che sono arrivati con le altre squadre che hanno messo in evidenza le difficoltà della truppa di Thiago Motta.

Empoli, Cagliari e Lecce. Questi sono quei punti che probabilmente pesano di più. I campionati, lo abbiamo sempre saputo, si vincono soprattutto abbattendo le piccole. E la Juve in queste tre partite i match point ce li ha avuti: nelle prime due occasioni con Vlahovic, che ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, domenica sera invece Cambiaso ha deciso di inventarsi l’uscita palla al piede regalando la ripartenza ai salentini che con Rebic – che quando vede il bianconero sembra un altro giocatore – hanno impattato. E via di polemiche per la gestione della partita da parte della Juve. E via di nuovo con Allegri. Certo, ci sembra difficile con il livornese quel Lecce avrebbe potuto pareggiare. Ma vabbè.

Juventus, non solo i tifosi: tutti contro Motta e Giuntoli

E le critiche, come vi abbiamo detto, sono state anche abbastanza pesanti. Non solo da parte dei tifosi ma pure di alcuni addetti ai lavori che hanno preso di petto la questione Juventus. Uno che ci ha è andato giù pesante in queste ore è stato il direttore di Tele Lombardia Fabio Ravezzani che sul suo profilo X ha scritto questo.