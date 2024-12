La Juventus vende Vlahovic a gennaio: quattro affari ‘prenotati’

La Juventus vende Vlahovic: incredibile quello che potrebbe succedere a gennaio dentro i bianconeri. Una situazione che apre a quattro colpi di mercato

Dusan Vlahovic via a gennaio? La domanda che si pongono da un po’ di tempo i tifosi della Juventus è questa, soprattutto perché il giocatore ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 a 12 milioni di euro come stipendio e per il momento non sembra essere intenzionato a ritoccare.

Si profila un vero e proprio braccio di ferro tra le parti che potrebbe portare a delle soluzioni clamorose e quanto meno non preventivabili fino a poco tempo fa. In tutto questo ci possiamo anche mettere quello che è il rendimento del calciatore serbo che sì, quando gioca dà l’impressione di essere uno che può trovare la porta da un momento all’altro, ma nella maggior parte dei casi non riesce ad essere incisivo come dovrebbe e potrebbe. Insomma, ci sono da prendere in considerazione un po’ di cose e, secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese che è intervenuto su Twitch a JTalks, davanti ad un’offerta Vlahovic potrebbe essere ceduto immediatamente.

La Juventus vende Vlahovic: 4 i movimenti di gennaio

“Vlahovic? Se a gennaio arriva un’offerta congrua, va sul mercato. Per me, a gennaio la Juventus vende Fagioli e con quei soldi prende Hancko e anticipa l’investimento per Antonio Silva“. Ecco, questi secondo il giornalista citato prima, potrebbero essere i movimenti che Giuntoli potrebbe fare nel prossimo mese. Due uscite per due entrate ma in ruolo decisamente diversi. Sì, perché è dietro che i bianconeri hanno bisogno di prendere qualcuno.

Ovviamente servirebbe anche un attaccante. E anche bello importante, per andare a coprire il buco che Vlahovic lascerebbe. E forse è solamente questo il pensiero che non permette a Giuntoli di pensare seriamente ad un addio del serbo nel prossimo mese. Prendere un centravanti comunque come lui non è facile, a meno che non hai dei soldi da investire e devono essere tanti. Potrebbero arrivare da Vlahovic, è vero. Ma poi lo trovi un club che lo cede un giocatore del genere? Difficile.