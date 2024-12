Lo vuole Galliani, affare in casa Juve per gennaio

La Juventus a gennaio conta di concretizzare numerose cessioni. Un bianconero può andare al Monza: lo vuole Galliani.

Un paio di acquisti (forse anche tre, dipenderà da Arek Milik) e un gran numero di cessioni, volte ad incamerare risorse fresche da reinvestire. Sarà una sessione invernale del mercato quanto mai intensa per la Juventus, alle prese con diversi gravi infortuni ed il “mal di pancia” di Douglas Luiz che hanno ridotto all’osso le opzioni di scelta di Thiago Motta nei vari reparti.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, da ormai diverse settimane, si è messo all’opera allo scopo di individuare gli elementi più congeniali allo stile di gioco praticato dal proprio allenatore. In difesa, ad esempio, piace molto Antonio Silva scivolato ai margini nel Benfica (mai impiegato nelle ultime 4 gare di campionato) mentre a centrocampo si segue Lewis Ferguson, rientrato a pieno ritmo nel Bologna. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il mirino continua ad essere puntato su Joshua Zirkzee poco felice al Manchester United.

Tre operazioni che, necessariamente, dovranno essere precedute da qualche partenza. In lista di sbarco c’è proprio Douglas Luiz, non ambientatosi a Torino e mai entrato in sintonia con Motta. Il suo agente (lo stesso di Zirkzee) è al lavoro per trovare un adeguata exit-strategy: da non escludere un immediato rientro in Premier League. In Francia potrebbe invece finire Nicolò Fagioli, divenuto l’oggetto del desiderio del Marsiglia guidato da Roberto De Zerbi al momento secondo in Ligue 1. E non finisce qua, perché la Vecchia Signora ha pianificato un ulteriore addio.

Mercato Juventus, cessione in vista: lo vuole Galliani

A lasciare il gruppo sarà anche Jonas Rouhi, impiegato 4 volte finora da Motta. Il 20enne, nel giro della Nazionale svedese Under 21, piace molto al Monza che a gennaio proverà a regalare ad Alessandro Nesta giovani di talento capaci di offrire un buon contributo nella corsa verso la salvezza. L’amministratore delegato Adriano Galliani è un estimatore del terzino 2004 e già a luglio aveva cercato di vestirlo di biancorosso.

Il trasferimento, alla fine, non si è concretizzato a causa del veto imposto da Motta, intrigato dalle qualità del giocatore. Ora, invece, il divorzio tra le parti rappresenta lo scenario più probabile. Difficile, però, che la Juve lo ceda a titolo definitivo. Salvo sorprese, Rouhi passerà al Monza con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Da verificare se nell’affare verrà inserito un diritto di riscatto. Si vedrà. I brianzoli, intanto, fanno sul serio per lui.