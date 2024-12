Juve-Bologna: contatto di mercato, colpo bianconero in arrivo

Juventus e Bologna sono pronte a sfidarsi in campionato sabato 7 dicembre per una partita che sarà l’occasione di parlare di mercato in vista di un possibile affare.

Il match che si terrà a Torino sabato prossimo sarà fondamentale per le ambizioni di entrambi i club con la Juventus che non vuole perdere ulteriore terreno sulle prime in classifica ed il Bologna che vuole restare attacco al treno per l’Europa.

Le due dirigenze si incontreranno in vista della partita valida per il 15^ turno di Serie A con la Juventus che ha tutta l’intenzione di sondare il terreno per un possibile colpo in vista della prossima stagione. Thiago Motta, che ha guidato il Bologna fino alla fine dello scorso campionato, ha già fatto una richiesta alla Juventus in sede di mercato. Il tecnico italo-brasiliano vorrebbe tornare a lavorare con un giocatore che ha avuto a disposizione durante la sua avventura in rossoblu.

Calciomercato, la Juventus pronta all’assalto in casa Bologna per giugno

Thiago Motta vuole portare Lewis Ferguson alla Juventus in vista della prossima stagione. Il centrocampista scozzese sta tornando ora a pieno regime dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori durante la parte finale dello scorso campionato e la parte iniziale di questo.

Lewis Ferguson ha rinnovato il suo contratto con i rossoblu fino al giugno del 2028 andando a blindare la sua posizione al Bologna mettendo così in posizione di forza il club in sede di mercato. Diverse squadre si erano interessate a lui nei mesi scorsi ma in estate è rimasto tutto fermo per via dello stop che lo ha colpito. La Juventus vuole allacciare i contatti con gli emiliani in occasione della sfida per sondare il terreno e conoscere le richieste dei felsinei.

La valutazione di Ferguson al momento si aggira intorno ai 25 milioni di euro e, se non dovesse giungere la qualificazione ad una competizione europea in vista della prossima stagione la sua cessione diventerebbe praticamente certa. L’intenzione della Juve è quella di provare ad anticipare la concorrenza gettando da subito le basi dell’affare.

I rapporti tra Juventus e Bologna però non sembrano essere dei migliori dopo l’addio di Thiago Motta ai rossoblu destinazione Torino. La difficile trattativa per Riccardo Calafiori poi ha complicato ancora di più la situazione tra i due club con il difensore italiano che ha poi scelto di emigrare in Inghilterra dovendo rinunciare alla possibilità di vestire la maglia bianconera.