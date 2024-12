Thiago Motta sotto accusa: “Il più scarso della storia della Juve”

Thiago Motta non ha ingranato con la Juve, fin qui sono tanti i punti di domanda sui bianconeri. Tecnico già sotto accusa, arriva un clamoroso annuncio

La Juve non sta di certo brillando per gioco e soprattutto risultati. L’ultimo pareggio, arrivato in pieno recupero, contro il Lecce ha lasciato con l’amaro in bocca tifosi, squadra e club. Se c’è una cosa che non sta convincendo in questa prima parte di stagione è anche il nuovo corso di Thiago Motta.

Si può stare ore ad obiettare sull’ampio numero di indisponibili e infortunati in casa bianconera, sul fatto che proprio al “Via del Mare” domenica scorsa mancavano ben nove giocatori, ma intanto la svolta tanto desiderata non è arrivata e questa Juve eviterà anche le sconfitte ma è piombata in una pareggite acuta. I tanti detrattori di Allegri, che avevano auspicato un cambio di passo con l’ex Bologna in panchina si stanno ricredendo.

Thiago Motta e la Juve sotto accusa, il clamoroso annuncio

Almeno con l’ex tecnico bianconero, pur con un gioco non bello, arrivavano i risultati. Adesso nemmeno quelli. E l’alibi degli infortuni vale fino ad un certo punto. Insomma, anche Thiago Motta è finito sotto accusa con diversi tifosi che iniziano ad essere infastiditi dalla situazione attuale in cui versano i bianconeri, lontani dalla vetta della classifica e anche dal piazzamento Champions. Piovono paroloni pesanti e un annuncio bello forte è arrivato a caldo, dopo il pari di Lecce.

Lo ha lanciato il giornalista Romeo Agresti, facendo finire sotto accusa non solo la gestione tecnica ma anche la rosa messa a disposizione della società. “L’undici con cui la Juventus ha chiuso la partita contro il Lecce è da brividi. Il più scarso che abbia mai visto nella storia bianconera“, è l’accusa bella forte, probabilmente esagerato da parte del noto collega ma che rende bene il senso di insoddisfazione generale dopo l’ennesimo pari.

Sotto accusa, in questo caso, più che Thiago Motta è finita la dirigenza e Cristiano Giuntoli. Vero che si sono messi gli infortuni ma è altrettanto vero che probabilmente la rosa non è stata sufficientemente rinforzata con acquisti all’altezza a giugno. Emblematico il caso del vice-Vlahovic. Una casella lasciata vuota in attesa del rientro di Milik, nonostante lo storico ben risaputo con gli infortuni del polacco. Tutti sotto accusa dunque, da Thiago Motta alla dirigenza. La partita di sabato contro il Bologna si appresta ad essere già un bivio da non sbagliare, ironia della sorte proprio contro l’ex dell’attuale tecnico bianconero.