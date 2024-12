Juventus, operazione UFFICIALE. Questa prima parte di stagione della Juventus è più ricca di ‘scuri’ che non di ‘chiari’ a causa degli infortuni.

La stagione della Juventus è iniziata sotto le più rosee aspettative. L’arrivo di un nuovo tecnico come Thiago Motta, reduce da una ‘storica’ stagione alla guida del Bologna.

Finalmente, poi, una campagna acquisti da Juventus, con lo sbarco alla Continassa di giocatori in grado di realizzare i sogni più ambiti. E la primissima parte di stagione ha mantenuto inalterate tali promesse. Poi è iniziato lo stillicidio degli infortuni, iniziato nella maledetta-benedetta serata di Champions League a Lipsia. Nel giro di pochi istanti la Juventus ha perduto per l’intera stagione Gleison Bremer e sta ancora attendendo il rientro, da quella sera, di Nico Gonzalez. Ed il triste rosario di mancanze, più o meno lunghe, ha toccato un nuovo apice con l’infortunio di Juan Cabal. Anche per lui la stagione in corso si è conclusa con largo anticipo.

Juventus, operazione UFFICIALE: stagione finita per Pedro Felipe

E che non tiri proprio un vento favorevole dalla parti della Continassa è stato confermato lo scorso 27 novembre quando nel corso della gara che poneva di fronte la Next Gen e la Turris, un grave infortunio ha ‘toccato’ il bianconero Pedro Felipe.

A tal proposito vi sono novità in merito al giovane difensore bianconero. E’ stata la stessa Juventus, attraverso una nota ufficiale, ad aggiornarci sulle condizioni del giocatore: “Pedro Felipe è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal Dott. Giacomo Zanon, è perfettamente riuscita e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Anche per il difensore della Next Gen la stagione è terminata in netto anticipo. Esattamente lo scorso 27 novembre.