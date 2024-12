La Juventus si veste di nerazzurro: doppio colpaccio Scudetto

La Juventus si veste di nerazzurro. La società bianconera prosegue il suo piano di rinnovamento diviso tra la sessione invernale e la prossima estate.

Proseguire il cammino del rinnovamento sul solco tracciato la scorsa estate non è compito semplice. Durante la sessione estiva 2024 Cristiano Giuntoli ha optato per la via più drastica. Non ristrutturazione, bensì rivoluzione.

Le rivoluzioni, però, hanno sempre bisogno di tempi lunghi. Ancor più quando, per attuarle al meglio, occorrono ingenti quantità di denari. L’organico messo a disposizione di Thiago Motta dal direttore tecnico bianconero ha presentato numerose novità rispetto al precedente guidato da Massimiliano Allegri. Non tutto il progetto messo su carta, però, è stato poi attuato. Alcuni ‘vuoti’ estivi e qualche acquisto che ancora non ha risposto alle aspettative, inducono Cristiano Giuntoli a rivedere in corsa il progetto originario.

Massimo Brambati, ex calcatore e procuratore, è a conoscenza dei progetti della Juventus.

La Juventus si veste di nerazzurro. Parola di Brambati

Le rivoluzioni hanno bisogno di tempo ma alla Juventus, storicamente, non c’è tempo per attendere che i tempi siano maturi.

A TMW Radio, durante Maracanà, Massimo Brambati, ha parlato dei nuovi obiettivi di mercato della Juventus. Secondo quanto risulta all’ex calciatore, Cristiano Giuntoli ha incontrato un agente al quale ha rivelato: “l’identikit di due obiettivi che la Juve ha in programma per giugno. E sono tutti e due dell’Atalanta. Uno è Ederson, l’altro è Lookman. La Juventus cercherà di prenderli a giugno del 2025“. Durante la sessione estiva la Juventus ha investito 150 milioni di euro per soli tre giocatori: Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Teun Koopmeiners. Tre giocatori che, in misura e per cause diverse, non stanno rispondendo alle elevate attese proporzionali ai loro costi. I nomi enunciati da Massimo Brambati, Ederson, classe 1999, centrocampista brasiliano ed Ademola Lookman, classe 1997, attaccante inglese, comporterebbero un ulteriore investimento non inferiore ai 100 milioni di euro.

Se gli obiettivi futuri della Juventus rispondono a questi nomi, ancor più determinanti risulteranno le vittorie sul campo.