Altro che Juventus: salta un altro sogno di Giuntoli

Salta un altro sogno di Giuntoli. Il mercato si aspetta una Juventus protagonista. E’ il desiderio dello stesso direttore tecnico bianconero, ma è tutt’altro che facile.

La Juventus attende il Bologna per provare a ritornare alla vittoria. Ormai ogni gara dei bianconeri rappresenta un esame per tutti. A partire da Cristiano Giuntoli che ha scelto i giocatori, per finire poi a Thiago Motta che ha il compito di gestirli.

Una rosa che, ormai da tempo, convive con l’emergenza. Contro la sua ex squadra il tecnico italo brasiliano recupererà qualche titolare ma i vuoti in organico ancora pesano. Si attende che chi può recuperi il prima possibile. Altri li rivedremo in campo soltanto la prossima stagione. Recuperato, tra gli altri, Dusan Vlahovic, la Juventus e Thiago Motta, attendono a breve, buone nuove riguardanti Arek Milik.

Salta un altro sogno di Giuntoli. Evan Ferguson al Nottingham

Arek Milik si è infortunato poco prima degli Europei di Germania. Un infortunio di poche settimane ha toccato una durata di sei mesi.

A metà dicembre dovrebbe rientrare in gruppo, ma Giuntoli guarda anche altrove. Il direttore sportivo bianconero ha puntato un giovanissimo obiettivo che, secondo quanto risulta a footballinsider247.com, è destinato a non indossare la maglia bianconera. Il profilo adocchiato dal dirigente della Juventus, e non soltanto, è Evan Ferguson, classe 2004, attaccante del Brighton e della nazionale irlandese. La Juventus sta iniziando a temere la beffa poiché sul giocatore irlandese si è tuffato a capofitto il Nottingham Forest.

La formazione guidata da Nuno Espírito Santo è alla ricerca di un attaccante in grado di aumentare la fin qui non soddisfacente sua capacità realizzativa. In Premier League il Brighton occupa la quinta posizione in classifica, mentre il Nottingham Forest la settima. Una distanza minima che sta facendo riflettere il Brighton dal cedere, ad una diretta concorrente per un posto in Europa, il suo cannoniere. La speranza di Cristiano Giuntoli di non perdere Evan Ferguson è, anche, in questo non trascurabile dettaglio.