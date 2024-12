Clamoroso Vlahovic, può partire a gennaio: annuncio improvviso

Dusan Vlahovic potrebbe salutare la Juventus già a partire dal prossimo mercato di gennaio, arriva un annuncio improvviso sul suo futuro

Il futuro di Dusan Vlahovic è sicuramente tutto da decifrare e valutare. L’attaccante della Juventus, appena rientrato dal problema che l’ha tenuto fuori per qualche partita, non è così sicuro di restare in bianconero anche le prossime stagioni. Si sta presentando una situazione pari a quella di Rabiot e soprattutto Chiesa nelle passate stagioni con una distanza abbastanza ampia tra richiesta e offerta per prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2026.

Senza la fumata bianca entro la prossima estate, la società porrà l’attaccante in vendita per non perderlo a zero dodici mesi dopo. I negoziati tra l’entourage del giocatore e il club procedono da diversi mesi ma al momento non c’è congruenza e ballano troppi milioni di distanza. Per questo motivo si starebbe pensando di cambiare aria. Il termine utile per salutarsi era dato da tutti per giugno o comunque entro la fine della finestra di calciomercato estiva. Un nuovo e clamoroso scenario potrebbe cambiare tutto.

Vlahovic-Juve, addio anticipato a gennaio? La situazione

L’ex Fiorentina può salutare già a gennaio, alla riapertura delle trattative. Possibile? Nelle ultime ore è arrivato un annuncio che sicuramente farà venire ansia ai tifosi bianconeri ma la situazione a questo punto va monitorata attentamente.

Si è sempre sostenuto che a gennaio servirà un vice-Vlahovic, un attaccante che all’occorrenza può far rifiatare il serbo che fin qui ha dovuto giocarle tutte e quando non era disponibile Thiago Motta ha dovuto impiegare dei fuori ruolo come Weah. Colpa dell’assenza prolungata di Milik, il polacco è ancora lontano dal rientro. Ma occhio al possibile addio anche del serbo che potrebbe portare la società a dover investire sin da subito nel nuovo bomber.

Lo ha riferito il giornalista Giovanni Albanese molto vicino all’ambiente juventino, durante una live sul canale “Twitch” di JTalksX. Le sue parole suonano come un vero e proprio spauracchio: “Se a gennaio arriva un’offerta congrua, va sul mercato“. Insomma, in caso di buona proposta, la Juve lascerà partire con sei mesi d’anticipo il suo attaccante se non ci saranno passi in avanti per il rinnovo. Giuntoli e il team mercato, memore di quanto successo con Chiesa e Rabiot, sa che in estate sarà più difficile vendere il giocatore alle cifre desiderate e può così anticipare l’addio. Solo in caso di offerta importante, è bene sottolinearlo.