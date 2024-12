Motta nei guai: tegola incredibile e il City è un miraggio. Emergenza continua in casa bianconera. La situazione

Il Bologna ormai è il passato. La Juve, da domani, deve pensare ai prossimi impegni. E, il prossimo, in Champions League, è davvero importante. Con una squadra al completo, visto anche quello che è il momento del Manchester City, diremmo difficile ma non proibitivo, ma l’emergenza è perenne dentro la Continassa e il rischio di essere con la coperta corta, più di quanto Motta non lo sia, è dietro l’angolo.

E dove ci potrebbero essere ulteriori problemi? Ovviamente lì, in difesa, in quel reparto che già deve fare a meno di Bremer e Cabal e nel quale, a gennaio, ci saranno degli innesti. Ma gennaio è troppo lontano per avere un pensiero positivo, visto che Motta dalle prime ore di domattina dovrà capire quali saranno le condizioni di Andrea Cambiaso, uscito al minuto 14.

Distorsione alla caviglia per Cambiaso: la situazione

Si tratta di una distorsione alla caviglia che dovrà essere sicuramente valutata con degli esami strumentali da effettuare al J|Medical. Sarebbe una grossa perdita per la Juventus, soprattutto perché non esiste un sostituto all’altezza: Rouhi, questa sera, ha dimostrato di essere acerbo e anche molto. Ok, è tornato Savona dall’infortunio, ma i pensieri non possono essere levati da un altro ragazzino che Motta ha deciso di mandare in campo dal primo minuto e che ha dato delle risposte importanti. Davanti a quelli che sono i giocatori di un City comunque in crisi, servirebbe una squadra al completo, di gente pronta a dare tutto e di gente soprattutto esperta.

Non sarà così, perché saranno pochi i recuperi per Motta e ai tanti indisponibili come detto si potrebbe aggiungere Cambiaso. L’esterno, uno dei migliori in questo inizio di stagione – anche dopo l’errore di Lecce della scorsa settimana – ha provato a rimanere in campo, ma poco dopo si è dovuto accasciare chiedendo il cambio. Speriamo bene, ma le sensazioni non sono positive, purtroppo.