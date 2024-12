Accordo stellare, è fatta: arriva subito alla Juventus

Accordo stellare, è fatta. In casa Juventus c’è un mercato difficile persino da programmare ed un altro che va dritto all’obiettivo prefissato.

Accanto ad una Juventus che sembra non essere più in grado di vincere e che dista un po’ dal vertice della classifica di Serie A, c’è una Juventus che vince, convince e domina il suo campionato, la Serie A eBay.

Una splendida storia iniziata nella stagione 2017-2018. Fin da subito la formazione femminile della Juventus ha fatto… la Juventus. In sette anni al JMuseum sono arrivati 5 scudetti oltre a 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe nazionali. Qualcosa, comunque, sembra unire la prima squadra guidata da Thiago Motta a quella diretta da Massimiliano Canzi: i gravi infortuni. Se da un lato si rimpiange la perdita per l’intera stagione di Gleison Bremer e Juan Cabal, dall’altra s’impreca contro la cattiva sorte per il grave infortunio occorso ad Estelle Cascarino durante l’amichevole Francia-Spagna. Le visite strumentali cui è stata sottoposta la calciatrice francese, effettuate presso il JMedical, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Anche per Estelle Cascarino la stagione è già terminata.

La Juventus Women, però guarda avanti. Ed esattamente come la prima squadra guarda al mercato. La differenza è che Massimiliano Canzi può già contare su un nome nuovo per la sua rosa.

L’annuncio è di Mauro Munno che su X rivela come: “La Juventus Women sta per ingaggiare il centrocampista difensivo Abi Brighton (2002) dalla Vanderbilt University. Affare fatto!“. Un affare frutto del positivo lavoro di scouting svolto negli States. Abi Brighton indosserà la maglia bianconera a partire dal prossimo gennaio appena terminato il suo percorso accademico. Al momento, all’interno della Continassa, vi sono due Juventus che viaggiano a velocità diverse. La maggiore, la più attesa, e la più costosa, annaspa tra un pareggio ed un altro. La più giovane, bella e sfrontata, accumula vittorie, trofei e talenti.

Nonostante gli immancabili infortuni. L’unica costante che unisce due Juventus ‘diverse’.

#JuventusWomen are about to sign defensive midfielder Abi #Brighton (2002) from Vanderbilt University. Deal done! She is the one chosen by the club thanks to the scouting activity carried out in recent months in the USA 🇺🇸🔜⚪️⚫️ @junews24com pic.twitter.com/A70lxWpt2p

