Calciomercato Juventus, scambio improvviso: la mail è già partita

Calciomercato Juventus. Il campionato sta andando diversamente dalle ottimistiche previsioni iniziali. Il mercato invernale è l’ultima risorsa stagionale.

Dopo 15 giornate di campionato la classifica della Juventus non lascia adito a dubbi. Non inganni lo ‘0’ nella casella sconfitte poiché i 27 punti totalizzati finora sono frutto di sole 6 vittorie e di ben 9 pareggi.

L’ultimo segno ‘X’ presente sul percorso bianconero è la naturale conseguenza del 2-2 maturato contro il Bologna, la ex squadra di Thiago Motta, acciuffato per i capelli al 92esimo. La vetta della classifica si allontana sempre di più e rischia seriamente di allontanarsi anche la zona Champions, ancora una volta definita, parole e musica di Cristiano Giuntoli, come obiettivo primario della stagione bianconera. Questo dopo un mercato estivo dove la Juventus ha deciso di investire somme importanti per essere subito protagonista. L’attuale situazione non permette voli pindarici a livello di trofei da conquistare ma è indispensabile che la formazione bianconera ritrovi la rotta e… le vittorie.

Calciomercato Juventus. Giuntoli offre lo scambio

Napoli, Inter, Atalanta e poi ancora Fiorentina, Lazio, lo stesso Milan, rappresentano una concorrenza che può mettere in seria difficoltà la Juventus e la sua intera stagione. Errori e sfortuna hanno portato ad una situazione a cui la finestra di mercato invernale potrebbe parzialmente porre rimedio.

Difesa ed attacco sono i settori più attenzionati dal direttore tecnico bianconero. Il sostituto di Gleison Bremer ed un affidabile vice-Vlahovic. Proprio riguardo il nome della possibile alternativa al serbo può fare da supporto quanto riportato da Napoli Magazine. Giacomo Raspadori, classe 2000, attaccante del Napoli, è in uscita dal club partenopeo. Il giocatore ha necessità di giocare e con Antonio Conte il suo spazio è troppo ridotto. “Il Napoli vorrebbe 20 milioni per lasciarlo andare, potrebbe anche esserci un prestito con diritto di riscatto“.

Il club di Aurelio De Laurentiis, però, non intende cederlo ad una diretta concorrente. Pertanto niente Atalanta e niente Juventus. Per tentare di chiudere la trattativa Cristiano Giuntoli ha proposto a Giovanni Manna, ds partenopeo, lo scambio con Nicolò Fagioli. Il Napoli, però, vuole solo contanti per rientrare dell’investimento effettuato per l’attaccante emiliano, 35 milioni di euro. In Italia rimane l’ipotesi Roma, lontana dall’alta classifica. La società giallorossa, però, considera soltanto la formula del prestito secco. A breve la verità.