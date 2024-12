La Juve deve difendersi, Yildiz l’asso nella manica: Giuntoli ha deciso

Decisione delicata e complessa in casa Juventus che riguarda Kenan Yildiz, il talento turco che è ormai un punto fermo della Juve.

Una delle mosse più fortunate ed azzeccate dalla Juventus negli ultimi anni è senza dubbio stata la creazione della formazione B, ovvero della Next Gen. Una squadra, che milita in Serie C, dove il club bianconero manda a giocare tutti i giovani talenti ancora in fase di sviluppo, sia coloro che sono cresciuti nel vivaio Juve, sia i gioielli stranieri pescati dai talent scout all’estero.

Tanti i calciatori sbocciati grazie all’esperienza alla Juve Next Gen, con cui il club ha potuto anche fare plusvalenze importanti. Basti pensare alle cessioni recenti di Soulé, Huijsen e Illing Junior che hanno portato cifre importanti nelle casse bianconere. Il talento più cristallino fuoriuscito da questa selezione è però un altro.

Parliamo di Kenan Yildiz, il giovanissimo attaccante turco, scovato dalle giovanili del Bayern Monaco e portato in Italia grazie all’oculatezza degli osservatori juventini. Un calciatore dal futuro assicurato, che sa giocare sia da seconda punta che da esterno, lanciato da Massimiliano Allegri e ora confermato tra i big da Thiago Motta. Ed ovviamente seguito da diversi top club europei, incantati dalle qualità del classe 2005.

Tutti pazzi per Yildiz: la strategia della Juventus è chiara

Al Bayern rimpiangono forse di essersi lasciati sfuggire un talento offensivo di questo genere. Ma intanto Yildiz ha richiamato l’attenzione di molti altri club, che in vista della prossima estate si faranno sotto in casa Juventus per cercare di accaparrarsi le sue prestazioni ed i suoi gol.

Secondo Florian Plettenberg, giornalista sportivo tedesco, il club maggiormente interessato sarebbe il Manchester United, sempre alla ricerca di nuovi talenti per cambiare ritmo dopo le delusioni degli ultimi anni. Il neo tecnico Ruben Amorim avrebbe inserito anche il nome di Yildiz nella lista della spesa per il 2025.

Non solo United: anche altri top club come PSG, Arsenal e Liverpool lo stanno tenendo d’occhio. La Juventus dunque dovrà prepararsi ad un vero e proprio assalto. Ma l’idea di Cristiano Giuntoli, d.s. bianconero, è chiara: Yildiz resterà in maglia Juve anche per la stagione 2025-2026. A meno di colpi di scena il dirigente vuole togliere dal mercato il numero 10 e trattenerlo almeno per un’altra annata.

Il bottino di Kenan Yildiz finora con la maglia della Juve è di 51 presenze e 8 reti. Forse troppo poco ancora per meritarsi la dieci sulle spalle appartenuta a fuoriclasse come Baggio, Del Piero e Dybala. Ma il futuro è tutto dalla sua parte, soprattutto se dovesse restare a lungo in bianconero.