Espulsione Motta, altro che pallonata: il video smonta la bufala

Espulsione Motta, altro che pallonata all’arbitro: ecco fuori finalmente il video che smonta la bufala apparsa sul web

Tutti smentiti quelli che, in queste ore, sui social soprattutto, hanno polemizzato su un fatto che, evidentemente, non poteva essere in questo modo. Parliamo dell’espulsione di Thiago Motta, arrivata durante la gara contro il Bologna di sabato sera.

Si vede l’arbitro estrarre prima il giallo poi gli arrivata il pallone in faccia e immediatamente estrae il rosso. Come se quel pallone lo avesse lanciato Motta proprio dalla panchina, ma evidentemente, e le persone che capiscono qualcosa di calcio lo possono immaginare, non è mai stato così. Opinioni, anzi sentenze, senza nessuna prova, senza nessun video. Ma quando c’è la Juventus di mezzo è sempre così e i tifosi bianconeri ci hanno fatto il callo. Adesso, chi ha sentenziato in questo modo, dovrebbe almeno cercare di chiedere scusa, per due motivi: il primo è perché ha sbagliato, il secondo perché ha detto una bugia. Ma siamo certi che nessuno farà questo.

Espulsione Motta: nessuno chiederà scusa

Sì, perché dopo un giorno, nella tarda serata di ieri, è uscito il video del fatto e come potete vedere tranquillamente anche voi sotto, non è stato Motta a lanciare il pallone – come era ampiamente, ma ampiamente, preventivabile – ma è stato un calciatore della Juventus che nemmeno guarda il direttore di gara e allontana il pallone con le mani colpendo, appunto, il direttore di gara che si trova nella traiettoria. Ma vabbè, così siamo bravi tutti. Ma ripetiamo, e siamo convinti di una cosa: nessuno chiederà scusa nemmeno dopo aver visto il video che gira sui social che, siamo ulteriormente sicuri, capiterà della timeline di chi ha scritto, ho pensato, o alluso, che fosse stato Motta a lanciare quel pallone. Tutto passerà in sordina, come al solito. Ma la verità, anche stavolta, è venuta a galla.