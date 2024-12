“La Juve ne fa due”: svelati i colpi di mercato di gennaio

Chi saranno i prossimi due acquisti della Juventus per il mercato di gennaio? Ecco le ultimissime con le dichiarazioni sorprendenti da parte dell’esperto che ha anticipato i colpi della Vecchia Signora.

Ci sono delle novità di mercato che riguardano la Juventus, che per gennaio sarà tra i club più attivi in Italia. Giuntoli, infatti, dovrà intervenire per sistemare la rosa di Thiago Motta. Dalla difesa all’attacco, le sorprese non mancheranno con i tifosi che sono pronti ad accogliere a Torino i nuovi giocatori. Ecco tutti i dettagli.

Come ammesso anche da Giuntoli, la priorità per gennaio è l’arrivo di un difensore centrale. Si cerca l’occasione giuste per sostituire Bremer e Cabal, che sono ai box per il resto della stagione.

Calciomercato Juventus: chi prendono a gennaio?

La società, comunque, non resterà a guarda e lavorerà anche su altri profili. Infatti, i nomi di David, Zirkzee, così come quello di altri attaccanti, continuano ad essere accostati alla Vecchia Signora. In merito a questa trattativa, c’è un’altra conferma che è stata data dall’esperto di mercato.

Orazio Accomando, giornalista di Dazn ed esperto di calciomercato, ha commentato a Calciomercato.it le ultime voci relative ai prossimi acquisti della Juventus per il mercato di gennaio.

“La Juventus, in questo momento, non può pensare all’addio di Danilo anche perché in difesa la coperta è davvero corta. Comunque, l’interesse del Napoli non è un mister e il brasiliano non è più quello di una volta, anche se negli ultimi anni è stato uno dei migliori della Juve”.

Poi, in merito ai colpi in entrata della Juventus per gennaio. Accomando è sicuro: “Penso che Giuntoli farà un grande acquisto in difesa. Mi aspetto anche l’arrivo di un attacante anche perché ad oggi c’è solo Vlahovic in quella posizione e la Juve, in attacco, ha un problema oggettivo”. Al netto delle smentite di rito, dunque, e delle parole di facciata del dirigente, che a più riprese ha dichiarato la volontà di attendere il recupero di Milik, non è da escludere l’arrivo di un altro numero nove come alter ego a Dusan Vlahovic, decisivo contro il Bologno con un assist in occasione della rete di Koopmeiners.

Proprio sul centrocampista olandese, Accomando aggiunge: “Koopmeiners è uno dei giocatori che in Serie A può fare la differenza. Giocava all’Atalanta, in una squadra che andava a mille all’ora, adesso è normale che deve ritrovarsi. A livello di condizione e di mentalità è in ritardo”.