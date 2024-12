Altro affare Kalulu: la Juve offre 22 milioni al Milan

Dopo l’affare Kalulu, risultato molto positivo per la Juventus, i bianconeri tornano a guardare in casa Milan per andare a rinforzare la propria difesa.

Arrivato in estate per una cifra complessiva da circa 20 milioni di euro, Pierre Kalulu si è preso in breve tempo il ruolo di titolare inamovibile nella squadra di Thiago Motta.

Protagonista dello scudetto del Milan nel 2022, Pierre Kalulu ha perso col tempo spazio in rossonero complice anche un grave infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Passato alla Juventus durante l’estate, il francese classe 2000 è rinato mettendosi a disposizione di Thiago Motta. Una serie di prestazioni positive che hanno guidato la Juventus in un momento molto difficile per quello che riguarda la situazione infortuni. I bianconeri sono pronti a fare un nuovo tentativo in casa Milan andando a bussare per un altro difensore.

Calciomercato, la Juventus punta un difensore del Milan: assalto bianconero

Dopo l’acquisto di Pierre Kalulu, la Juventus ci prova anche con Fikayo Tomori. Come accaduto per Kalulu, anche l’inglese ha perso molto spazio con Fonseca che ha deciso di puntare su una nuova coppia titolare formata da Gabbia e Thiaw.

In questo momento il centrale inglese sembra essere l’ultima scelta di un pacchetto arretrato che però sembra far fatica a trovare i giusti equilibri. Il Milan non sembra chiudere le porte alla cessione dell’ex Chelsea con la Juventus che sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra complessiva di circa 22 milioni di euro. Una proposta come accaduto per Kalulu di prestito con diritto di riscatto legata anche ai risultati raggiunti dal club.

22 milioni di euro potrebbero però non bastare per un difensore centrale che il Milan fino alla scorsa estate valutava circa 35 milioni di euro. Tomori vanta tra l’altro molti estimatori anche in Premier League con diversi club che potrebbero spingersi fino a 30 milioni per provare a riportarlo in Inghilterra. I rapporti tra Milan e Juventus sono buoni e nelle prossime settimane potrebbero esserci dei colloqui in merito.

Quello che appare certo è che la Juventus debba chiudere l’acquisto di almeno un difensore. Appare difficile al momento raggiungere Sam Beukema del Bologna per volontà della società mentre per Milan Skriniar ci sono problemi dal punto di vista dell’ingaggio. L’ex Inter non è più una priorità per il PSG ma il suo stipendio da circa 8 milioni di euro netti l’anno complica i piani dei bianconeri.