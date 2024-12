Dieci milioni a stagione: arriva l’offerta monstre per Vlahovic

Dieci milioni a stagione. Ecco l’ultima offerta monstre per Dusan Vlahovic. I dettagli della situazione per l’attaccante bianconero.

La Juventus punta a blindare Dusan Vlahovic, vero pilastro del reparto offensivo bianconero. Secondo le ultime indiscrezioni, il club torinese avrebbe presentato al centravanti serbo un’importante proposta di rinnovo, che conferma la volontà di costruire il futuro attorno a uno dei giocatori più rappresentativi della rosa.

L’offerta della Juventus prevede: Uno stipendio base di 7 milioni di euro netti a stagione, che lo confermerebbe tra i giocatori più pagati della squadra; 2 milioni di euro in bonus legati alle prestazioni della squadra, con l’obiettivo di incentivare il successo collettivo; 1 milione di euro aggiuntivo in caso di vittoria dello scudetto, a testimonianza dell’ambizione del club di tornare ai vertici della Serie A.

Nuovo contratto per Vlahovic: le cifre

Questa proposta rappresenta un forte segnale di fiducia nei confronti di Vlahovic, che sta vivendo una stagione positiva, nonostante alcuni problemi fisici avuti negli scorsi mesi. Il serbo, arrivato alla Juventus nel gennaio 2022 dalla Fiorentina, è considerato un giocatore chiave per il progetto tattico di Thiago Motta e un simbolo della rinascita bianconera.

La dirigenza, guidata da Cristiano Giuntoli, sta lavorando per evitare scenari simili a quelli visti con altri giocatori di spicco in passato, puntando a trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. I bonus proposti nel contratto mostrano un chiaro intento: motivare il giocatore a eccellere e legarlo al raggiungimento di obiettivi importanti per la squadra.

Nonostante l’offerta allettante, il rinnovo di Vlahovic non è scontato. Il giocatore è da tempo nel mirino di diversi top club europei, tra cui Real Madrid, Chelsea e Arsenal. Questi club potrebbero approfittare di eventuali rallentamenti nella trattativa per tentare l’assalto al centravanti serbo. Tuttavia, Vlahovic sembra apprezzare la fiducia della Juventus e il ruolo di leader tecnico all’interno della squadra. La proposta della società, che include cifre di alto livello, potrebbe convincerlo a proseguire il suo percorso in bianconero, diventando un perno centrale del progetto futuro. La Juventus attende ora la risposta del giocatore e del suo entourage. L’intenzione è quella di chiudere la trattativa entro la fine della stagione, per evitare situazioni di incertezza che potrebbero influire negativamente sulle prestazioni del giocatore e sul clima interno alla squadra.