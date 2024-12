“Juve brutta copia del Napoli”: scoppia il caso Osimhen

Scoppia una nuova bufera tra Napoli e Juve a causa del caso che riguarda Victor Osimhen: “Sono la nostra brutta copia”, arrivano forti accuse

La Juve avrebbe messo nel proprio mirino per il prossimo anno Victor Osimhen. In caso di addio a Dusan Vlahovic, con la situazione contrattuale del serbo che attualmente ancora non si smuove, sono due i nomi principali sul taccuino della società. Joshua Zirkzee e il nigeriano, non propriamente in quest’ordine. Perché se è vero che Thiago Motta conosce molto bene l’olandese, è altrettanto vero che il Manchester United è pronto a chiedere una cifra importante per il proprio attaccante. E inoltre l’attuale bomber del Galatasaray è un nome molto noto a Giuntoli.

Se però per il classe 2001 bisognerà trattare con i “Red Devils”, per il classe ’98 sarà necessario dover passare dalle richieste di Aurelio De Laurentiis che sicuramente non farà sconti. Ancor meno ad una diretta rivale come la Juventus. L’affare non sarà semplice mentre nel capoluogo partenopeo iniziano ad interrogarsi su questo possibile nuovo “tradimento” con il bomber dello scudetto che andrebbe nel club meno amato dai tifosi.

Osimhen alla Juve, scoppia il caso col Napoli: l’accusa

Se ne sta discutendo parecchio, come ad esempio ha fatto il giornalista di nota fede partenopea Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue dichiarazioni fanno riflettere e rischiano di far scoppiare un nuovo caso tra Juve e Napoli, questa volta riguardante l’attaccante nigeriano.

“Osimhen alla Juve non sarebbe un tradimento” assicura il collega. “Sarebbe la conferma di come il Napoli sia un modello da copiare”. Poi arriva la stilettata: “La Juve ci copia in tutto da anni, prendendo i nostri giocatori. Da Quagliarella, passando per Higuain e finendo con Giuntoli. Noi siamo il modello da seguire e loro sono la nostra brutta copia”, arringa il giornalista.

Sono tanti i colpi che nel corso dell’ultimo decennio i bianconeri hanno preso dai campani. Higuain fu il caso più eclatante, l’unico che non è mai stato perdonato con lo stesso calciatore argentino che continua ad essere inviso alla piazza. L’ultimo caso, oltre Giuntoli, è stato Arek Milk. Anche l’attaccante bianconero, infatti, era passato in azzurro, arrivando proprio per sostituire “El Pipita” nell’estate 2016 e disputando cinque stagioni sotto al Vesuvio.

Victor Osimhen sarà il prossimo? Intanto il nigeriano continua a fare gol al Galatasaray dove è in prestito secco. A fine anno tornerà al Napoli per cercare una nuova sistemazione, magari questa volta a titolo definitivo. ADL però non farà sconti, soprattutto alla Juve.